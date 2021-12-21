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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:29
velvet написав:
Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:20
Успешно закончился мой квест по добавлению эко-карт в эко-кабину.
Спасибо офпреду
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