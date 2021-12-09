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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:29
velvet написав:
Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.
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finfen
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:20
Успешно закончился мой квест по добавлению эко-карт в эко-кабину.
Спасибо офпреду
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mustbe
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:48
finfen написав: velvet написав:
Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.
Для ФОП
Повідомлення від банку
09 грудня 2021, 19:48
Шановний Клієнте!
Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021.
Доступною залишиться лише web-версія сервісу.
У Sense SuperApp ви можете проводити ті ж операції, але вдвічі зручніше, ніж в "Ок, Альфа!"
А ще - це єдиний додаток для бізнесу та особистих фінансів.
Керуй бізнесом зі смартфона!
Переходь у Sense SuperApp, сучасний цифровий банк для підприємців.
З повагою,
Альфа-Банк Україна!
Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!
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pepe
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:59
Alfa_Bank
finfen написав: velvet написав:
Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.
присоединяюсь к вопросу
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IMPRINTER
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:05
pepe написав: finfen написав:
Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021.
Доступною залишиться лише web-версія сервісу.
Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!
Вот просто интересно: как из извещения о закрытии мобильного
приложения сделать вывод, что бухгалтерия будет теперь распечатывать выписки со смартфона?
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 22 гру, 2021 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:26
IMPRINTER написав:
Alfa_Bank
finfen написав: velvet написав:
Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.
присоединяюсь к вопросу
Такого рішення нема, це дезинформація)
Коли буде прийнято такі рішення, ми обов'язково проінформуємо.
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Alfa_Bank
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Сер 22 гру, 2021 11:24
klug
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