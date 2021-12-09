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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10169101701017110172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:29

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.

Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:20

Успешно закончился мой квест по добавлению эко-карт в эко-кабину.
Спасибо офпреду
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:48

  finfen написав:
  velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.

Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.


Для ФОП
Повідомлення від банку

09 грудня 2021, 19:48

Шановний Клієнте!
Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021.
Доступною залишиться лише web-версія сервісу.
У Sense SuperApp ви можете проводити ті ж операції, але вдвічі зручніше, ніж в "Ок, Альфа!"
А ще - це єдиний додаток для бізнесу та особистих фінансів.
Керуй бізнесом зі смартфона!
Переходь у Sense SuperApp, сучасний цифровий банк для підприємців.
З повагою,
Альфа-Банк Україна!

Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!
pepe
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:59

  finfen написав:
  velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.

Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.


Alfa_Bank
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:05

  pepe написав:
  finfen написав:Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021.
Доступною залишиться лише web-версія сервісу.

Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!

Вот просто интересно: как из извещения о закрытии мобильного приложения сделать вывод, что бухгалтерия будет теперь распечатывать выписки со смартфона?
Востаннє редагувалось moveton в Сер 22 гру, 2021 13:06, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:06

  moveton написав:
  pepe написав:
  finfen написав:Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021.
Доступною залишиться лише web-версія сервісу.

Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!

Вот просто интересно: как из извещения о закрытии мобильного приложения сделать вывод о том, что бухгалтерия будет теперь распечатывать выписки со смартфона?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:26

  IMPRINTER написав:
  finfen написав:
  velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.

Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.


Alfa_Bank
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Такого рішення нема, це дезинформація)
Коли буде прийнято такі рішення, ми обов'язково проінформуємо.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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