velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.
Для ФОП
Повідомлення від банку
09 грудня 2021, 19:48
Шановний Клієнте! Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021. Доступною залишиться лише web-версія сервісу. У Sense SuperApp ви можете проводити ті ж операції, але вдвічі зручніше, ніж в "Ок, Альфа!" А ще - це єдиний додаток для бізнесу та особистих фінансів. Керуй бізнесом зі смартфона! Переходь у Sense SuperApp, сучасний цифровий банк для підприємців. З повагою, Альфа-Банк Україна!
Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!
Пансер написав:Alfa_Bank Поясніть будь ласка, якщо в мене цього місяця обрана категорія книги 10%, і я оплачу карткою єПідтримка покупку в будь-якому українському книжковому магазині з підходящим МСС, то отримаю ще 10% горіхами, чи для горіхів потрібно тільки купувати в book24?
По підвищеним категоріям не буде нарахування, лише по акціям для цієї картки.
Колеги, а що сталося з оф. представником? Замінили на діжурного бота? Давно я тут не з'являвся... Раніше була від Альфабанку Вікторія, вона реально допомагала, вирішувала складні, проблемні ситуації. А зараз відповіді наче від бота. На питання в приват тижнями взагалі не відповідають.
Alfa_Bank з вашої сторінки карти єпідтримка:
Чи нараховується кешбек за карткою єПідтримка? За цією карткою нараховуються бонуси в межах програми винагород Cash'U CLUB (як підвищені бонуси у вибраних вами категоріях, так і стандартні — 0,5% кешбеку за оплату гаджетами). Бонуси дають змогу брати участь у розіграшах крутих призів.
Вивести кешбек можна на будь-яку іншу картку Альфа-Банку, яка бере участь у бонусній програмі Cash'U CLUB.