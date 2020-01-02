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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10169101701017110172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:29

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.

Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:20

Успешно закончился мой квест по добавлению эко-карт в эко-кабину.
Спасибо офпреду
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:48

  finfen написав:
  velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.

Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.


Для ФОП
Повідомлення від банку

09 грудня 2021, 19:48

Шановний Клієнте!
Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021.
Доступною залишиться лише web-версія сервісу.
У Sense SuperApp ви можете проводити ті ж операції, але вдвічі зручніше, ніж в "Ок, Альфа!"
А ще - це єдиний додаток для бізнесу та особистих фінансів.
Керуй бізнесом зі смартфона!
Переходь у Sense SuperApp, сучасний цифровий банк для підприємців.
З повагою,
Альфа-Банк Україна!

Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!
pepe
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:59

  finfen написав:
  velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.

Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.


Alfa_Bank
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:05

  pepe написав:
  finfen написав:Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021.
Доступною залишиться лише web-версія сервісу.

Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!

Вот просто интересно: как из извещения о закрытии мобильного приложения сделать вывод, что бухгалтерия будет теперь распечатывать выписки со смартфона?
Востаннє редагувалось moveton в Сер 22 гру, 2021 13:06, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:06

  moveton написав:
  pepe написав:
  finfen написав:Увага! Старий мобільний додаток "Ок, Альфа!" припиняє роботу з 31.12.2021.
Доступною залишиться лише web-версія сервісу.

Теперь и бухгалтерия производства будет сидеть на мобиле, распечатывать выписки со смартфона. Жуть... Юрики - на выход!

Вот просто интересно: как из извещения о закрытии мобильного приложения сделать вывод о том, что бухгалтерия будет теперь распечатывать выписки со смартфона?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:26

  IMPRINTER написав:
  finfen написав:
  velvet написав:Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.

Представник Альфа-банку, будь ласка, прокоментуйте: що залишиться, а що закриється з нового року? Дякую.


Alfa_Bank
присоединяюсь к вопросу

Такого рішення нема, це дезинформація)
Коли буде прийнято такі рішення, ми обов'язково проінформуємо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:04

Re: Альфа-Банк

Всім привіт. Підкажіть будь ласка, чи можна перевести кред. ліміт з картки «Вигода» (продукт колаборації Епіцентру з Альфа-Банком) на ящірку, дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:10

  Alfa_Bank написав:
  Пансер написав:Alfa_Bank
Поясніть будь ласка, якщо в мене цього місяця обрана категорія книги 10%, і я оплачу карткою єПідтримка покупку в будь-якому українському книжковому магазині з підходящим МСС, то отримаю ще 10% горіхами, чи для горіхів потрібно тільки купувати в book24?


По підвищеним категоріям не буде нарахування, лише по акціям для цієї картки.


Колеги, а що сталося з оф. представником? Замінили на діжурного бота? Давно я тут не з'являвся... Раніше була від Альфабанку Вікторія, вона реально допомагала, вирішувала складні, проблемні ситуації.
А зараз відповіді наче від бота. На питання в приват тижнями взагалі не відповідають.

Alfa_Bank з вашої сторінки карти єпідтримка:
Чи нараховується кешбек за карткою єПідтримка?
За цією карткою нараховуються бонуси в межах програми винагород Cash'U CLUB (як підвищені бонуси у вибраних вами категоріях, так і стандартні — 0,5% кешбеку за оплату гаджетами). Бонуси дають змогу брати участь у розіграшах крутих призів.

Вивести кешбек можна на будь-яку іншу картку Альфа-Банку, яка бере участь у бонусній програмі Cash'U CLUB.

https://alfabank.ua/kartka-epidtrimka :mrgreen:

Alfa_Bank ще вчора в партнерах у вас там же був спортлайф з знижкою 15%
Сьогодні вже нема :lol:
Монобанк обламав? (дає на спортлайф 2000 за 1000 єпідтримки) ?!
mixa
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:37

  Flamingo написав:В принципе спиши Альфа в итоге 2019,11 - это отлично уложилось бы в ожидание того что в связи с укреплением гривны курс списания оказался ниже курса блокировки. Но мы то помним что в реале списано 2043,23 а в рассрочку ушло 2019,11. Отсюда вопрос к представителю: что это было? Ладно мухлюете занижая курс при начислении орехов - все это уже давно знают, но вот перевести в рассрочку сумму меньше чем реально вы списали по счету - тут ИМХО вы переплюнули уже даже самих себя со своим мошенническим применением OIF якобы для снижения валютного риска, которого у Вас при этом не возникает.
Жду хоть каких-то объяснений - на каком все-таки основании Альфа-банк предоставляет рассрочку на сумму меньшую чем сумма проведения операции по счету? У меня мое понимание что происходит есть - но не буду пока его озвучивать - до ответа представителя банка. Надеюсь ответ будет ;)
PS. Если нужна доп. информация - готов предоставить


ну спалились немного :mrgreen: , но есть же и плюсы

вообще про курсообразование интерено почитать - вычитать,
(не песня про курс Визы/Мастера) и не про "курс на сайте банка",
а вот эти самые реальные по третьим валютам, да и втоорым тоже....)
ПУМБовские курсы, так понимаю, оттуда же,
но проще отметить очередной раз соотношение прОцентов и принять решение

вот в случае Flamingo хорошо бы зашел нынешний ОТП, не будь это в ЕС:
курс ОТП явно лучше, рассрочка до НГ акционная тоже есть,
но 1% грязными за то что ЕС - не насчитают
cohan
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