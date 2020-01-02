Flamingo написав:

Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ. Об этом писалось много раз, доказывалось многократно, применение банком OIF - IMHO это вообще за гранью добра и зла, при этом банк еще и вовсю занижает курсы если надо начислить минимальные орехи.Но в жизни случаются всякие ситуации - моя: двое суток назад утром в аэропорту Варшавы при оплате за антиген-тест - заблокировалась карта другого банка, которой планировалась данная оплата, ну а так как времени на решение чем платить было не много - в гугле на глаза попалась Рэд - ней и оплатил. В итоге имею великолепный образчик МОШШЕНИЧЕСТВА Альфа-банка на курсах, который очень надеюсь хотя бы попытается объяснить представитель банка.Итак - хронология события:20.12.2021 8-10 по Киеву - делается оплата 300 злотых - при этом банк блокирует на карте 2033,82 грн. - это видно на скрине начисления орехов кэшью:Но все мы понимаем, что блокировка в Альфе и списание по счету это разные суммы если речь об оплате в валюте. Провести списание тем же днем - это конечно не реально - поэтому скорее всего списание произойдет 22-23 числа. Параллельно следим за изменением валютной ситуации - как известно 21 декабря гривна укрепилась к основным валютам. Теоретически можно надеяться что списание, если оно произойдет утром 22.12.2021 - будет даже меньше чем сумма блокировки, но - дальше хронология:22.12.2021 около 6 утра - смотрю выписку - вижу сумма провелась - со счета в реале списано 2043,23 грн. Ну что же - значит не повезло, значит курсы не так легли. Бывает. Вот скрин:22.12.2021 8-10 утра. А вот тут начинается самое интересное. Карта Рэд. Сумма больше 2кГрн - значит положена рассрочка. И она есть. Минута в минуту - ровно через двое суток после операции (если кто не знает у Альфа-банка такая особенность если операция в валюте - предложение о рассрочке приходит не при блокировке а уже после проведения по счету - но именно в то же время - минута в минуту - когда была осуществлена блокировка ранее). В общем все как положено. Если бы не одно, но - сумма которая перевелась в рассрочку равна... барабанная дробь - аж 2019,11 грн. В подтверждение скрин:В принципе спиши Альфа в итоге 2019,11 - это отлично уложилось бы в ожидание того что в связи с укреплением гривны курс списания оказался ниже курса блокировки. Но мы то помним что в реале списано 2043,23 а в рассрочку ушло 2019,11. Отсюда вопрос к представителю: что это было? Ладно мухлюете занижая курс при начислении орехов - все это уже давно знают, но вот перевести в рассрочку сумму меньше чем реально вы списали по счету - тут ИМХО вы переплюнули уже даже самих себя со своим мошенническим применением OIF якобы для снижения валютного риска, которого у Вас при этом не возникает.Жду хоть каких-то объяснений - на каком все-таки основании Альфа-банк предоставляет рассрочку на сумму меньшую чем сумма проведения операции по счету? У меня мое понимание что происходит есть - но не буду пока его озвучивать - до ответа представителя банка. Надеюсь ответ будетPS. Если нужна доп. информация - готов предоставить