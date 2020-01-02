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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10171101721017310174>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:38

Re: Альфа-Банк

Новый релиз с новыми фичами. Абоненты Киевстар, которые имеют карту Caméléon, смогут обнаружить новую категорию в Cash'U CLUB. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:48

а что происходит с орехами если вернуть часть товара по чеку?
сгорают все орехи?
сгорает часть орехов?
причём возврат примерно 10% от суммы чека
(чек 1000 грн, начислили 50 орехов , возвращаю товара на 100 грн)
останется 45 орехов?
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 23 гру, 2021 10:37, всього редагувалось 3 разів.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:51

  MASolomko написав:Новый релиз с новыми фичами. Абоненты Киевстар, которые имеют карту Caméléon, смогут обнаружить новую категорию в Cash'U CLUB. ;)

Только абонентам предоплаченного сервиса наверное?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:10

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Абоненты Киевстар, которые имеют карту Caméléon,

Любые абоненты КС, которые имеют карту или абоненты КС, у которых финансовый номер в СЕНСе КС и есть хамелеон?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:14

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:а что происходит

часть.... если на ту же карту :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:17

  Flamingo написав:Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ. Об этом писалось много раз, доказывалось многократно, применение банком OIF - IMHO это вообще за гранью добра и зла, при этом банк еще и вовсю занижает курсы если надо начислить минимальные орехи.
Но в жизни случаются всякие ситуации - моя: двое суток назад утром в аэропорту Варшавы при оплате за антиген-тест - заблокировалась карта другого банка, которой планировалась данная оплата, ну а так как времени на решение чем платить было не много - в гугле на глаза попалась Рэд - ней и оплатил. В итоге имею великолепный образчик МОШШЕНИЧЕСТВА Альфа-банка на курсах, который очень надеюсь хотя бы попытается объяснить представитель банка.

Итак - хронология события:
20.12.2021 8-10 по Киеву - делается оплата 300 злотых - при этом банк блокирует на карте 2033,82 грн. - это видно на скрине начисления орехов кэшью:
Зображення

Но все мы понимаем, что блокировка в Альфе и списание по счету это разные суммы если речь об оплате в валюте. Провести списание тем же днем - это конечно не реально - поэтому скорее всего списание произойдет 22-23 числа. Параллельно следим за изменением валютной ситуации - как известно 21 декабря гривна укрепилась к основным валютам. Теоретически можно надеяться что списание, если оно произойдет утром 22.12.2021 - будет даже меньше чем сумма блокировки, но - дальше хронология:

22.12.2021 около 6 утра - смотрю выписку - вижу сумма провелась - со счета в реале списано 2043,23 грн. Ну что же - значит не повезло, значит курсы не так легли. Бывает. Вот скрин:

Зображення

22.12.2021 8-10 утра. А вот тут начинается самое интересное. Карта Рэд. Сумма больше 2кГрн - значит положена рассрочка. И она есть. Минута в минуту - ровно через двое суток после операции (если кто не знает у Альфа-банка такая особенность если операция в валюте - предложение о рассрочке приходит не при блокировке а уже после проведения по счету - но именно в то же время - минута в минуту - когда была осуществлена блокировка ранее). В общем все как положено. Если бы не одно, но - сумма которая перевелась в рассрочку равна... барабанная дробь - аж 2019,11 грн. В подтверждение скрин:

Зображення

В принципе спиши Альфа в итоге 2019,11 - это отлично уложилось бы в ожидание того что в связи с укреплением гривны курс списания оказался ниже курса блокировки. Но мы то помним что в реале списано 2043,23 а в рассрочку ушло 2019,11. Отсюда вопрос к представителю: что это было? Ладно мухлюете занижая курс при начислении орехов - все это уже давно знают, но вот перевести в рассрочку сумму меньше чем реально вы списали по счету - тут ИМХО вы переплюнули уже даже самих себя со своим мошенническим применением OIF якобы для снижения валютного риска, которого у Вас при этом не возникает.
Жду хоть каких-то объяснений - на каком все-таки основании Альфа-банк предоставляет рассрочку на сумму меньшую чем сумма проведения операции по счету? У меня мое понимание что происходит есть - но не буду пока его озвучивать - до ответа представителя банка. Надеюсь ответ будет ;)
PS. Если нужна доп. информация - готов предоставить


резонно предположить что банковские комиссии за конвертацию в рассрочку не вошли
З.Ы. но Ваши возмущения полностью поддерживаю, особенно нагло как по мне выглядит сумма списание большая за блокировку при укрепляющейся гривне
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 23 гру, 2021 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:19

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:резонно предположить что банковские комиссии за конвертацию в рассрочку не вошли

так тётя Алла грит, шо комисс этих нет (по КК никада и не было!) :)
А на самом деле, она их начисляет и ВЫЧЛЕНЯЕТ из платежа, извращенка :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:24

  Amethyst написав:
  uaprofi написав:резонно предположить что банковские комиссии за конвертацию в рассрочку не вошли

так тётя Алла грит, шо комисс этих нет :)
А на самом деле, она их начисляеи и ВЫЧЛЕНЯЕТ из платежа, извращенка :shock:


их нет только формально - т.е. если нет изменеия курса больше чем на 1 или 2% за предыдущий месяц (или даже за три)
если курс менялся они есть - все прописано у них в дбко
это один раз Flamingo уже проходил.
он что думал что второй раз будет по другому?
смотрите курс платёжной системы по PLN та скачки наверняка есть и более 2%
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:29

  MASolomko написав:Новый релиз с новыми фичами. Абоненты Киевстар, которые имеют карту Caméléon, смогут обнаружить новую категорию в Cash'U CLUB. ;)
а там есть какие-то детали? как долго будет? есть ли какие лимиты? :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:29

  uaprofi написав:а что происходит с орехами если вернуть часть товара по чеку?
сгорают все орехи?
сгорает часть орехов?


по всякому,
если после преавторизации или какой-то период (типа неделя) - то все,
можете полистать историю и посмотреть такие списания, если они есть - поискать период,
если нецеликом - то не сгорают,
и вот через больше месяца - тоже не сгорают
cohan
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