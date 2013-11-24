Додано: Чет 23 гру, 2021 11:18

uaprofi написав: Amethyst написав: uaprofi написав: резонно предположить что банковские комиссии за конвертацию в рассрочку не вошли резонно предположить что банковские комиссии за конвертацию в рассрочку не вошли

так тётя Алла грит, шо комисс этих нет

А на самом деле, она их начисляеи и ВЫЧЛЕНЯЕТ из платежа, извращенка так тётя Алла грит, шо комисс этих нетА на самом деле, она их начисляеи и ВЫЧЛЕНЯЕТ из платежа, извращенка



их нет только формально - т.е. если нет изменеия курса больше чем на 1 или 2% за предыдущий месяц (или даже за три)

если курс менялся они есть - все прописано у них в дбко

это один раз Flamingo уже проходил.

он что думал что второй раз будет по другому?

смотрите курс платёжной системы по PLN та скачки наверняка есть и более 2% их нет только формально - т.е. если нет изменеия курса больше чем на 1 или 2% за предыдущий месяц (или даже за три)если курс менялся они есть - все прописано у них в дбкоэто один разуже проходил.он что думал что второй раз будет по другому?смотрите курс платёжной системы по PLN та скачки наверняка есть и более 2%

Я ничего не думаю и много что понимаю. В понедельник просто так сложились обстоятельства, что надо было все делать быстро - мы опаздывали на поезд, в очереди на тест стояло два самолета ( более 400 человек) а работало 6-8 кабинок тестирования. Мы щемились вне очереди (у нас скоро поезд) и искать какой картой оплатить (а их было у меня много и разных) после того как только что блоканулась карта времени особо не было ( на нас и так поляки уже косо смотрели). Поэтому с оплатой так совпало. Но кстати получился вполне интересный опыт и теперь я жду обьяснений от представителя банка почему сумма проведения по счету и сумма рассрочки так сильно отличаются. Сутки спустя - никакой реакции на мой вопрос нет. Если представитель думает отсидется в позе страуса - обещаю я буду повторять этот вопрос на форуме ежедневно пока не получу ответ.До тех пор пока ответа нет получается что представитель своим молчанием соглашается с моим выводом - Альфа банк мошенничает с курсами валют!И да - тут правильно пишут - качество поддержки с приходом "пап" резко упало в сравнении с тем что было при Юле, Вике. Уже бы реакция была. Тут пока молчанка. Но я не спешу - если долго, очень долго сидеть на берегу реки...