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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10171101721017310174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:31

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Только абонентам предоплаченного сервиса наверное?
Предоплата, контракт и абоненты "Все разом".

  Amid написав:...абоненты КС, у которых финансовый номер в СЕНСе КС и есть хамелеон?
Вот это.

  omb написав:а там есть какие-то детали?.. есть ли какие лимиты? :)
1 Есть
3 Не более 300 орешков в месяц.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:18

  uaprofi написав:
  Amethyst написав:
  uaprofi написав:резонно предположить что банковские комиссии за конвертацию в рассрочку не вошли

так тётя Алла грит, шо комисс этих нет :)
А на самом деле, она их начисляеи и ВЫЧЛЕНЯЕТ из платежа, извращенка :shock:


их нет только формально - т.е. если нет изменеия курса больше чем на 1 или 2% за предыдущий месяц (или даже за три)
если курс менялся они есть - все прописано у них в дбко
это один раз Flamingo уже проходил.
он что думал что второй раз будет по другому?
смотрите курс платёжной системы по PLN та скачки наверняка есть и более 2%

Я ничего не думаю и много что понимаю. В понедельник просто так сложились обстоятельства, что надо было все делать быстро - мы опаздывали на поезд, в очереди на тест стояло два самолета ( более 400 человек) а работало 6-8 кабинок тестирования. Мы щемились вне очереди (у нас скоро поезд) и искать какой картой оплатить (а их было у меня много и разных) после того как только что блоканулась карта времени особо не было ( на нас и так поляки уже косо смотрели). Поэтому с оплатой так совпало. Но кстати получился вполне интересный опыт и теперь я жду обьяснений от представителя банка почему сумма проведения по счету и сумма рассрочки так сильно отличаются. Сутки спустя - никакой реакции на мой вопрос нет. Если представитель думает отсидется в позе страуса - обещаю я буду повторять этот вопрос на форуме ежедневно пока не получу ответ.
До тех пор пока ответа нет получается что представитель своим молчанием соглашается с моим выводом - Альфа банк мошенничает с курсами валют!
И да - тут правильно пишут - качество поддержки с приходом "пап" резко упало в сравнении с тем что было при Юле, Вике. Уже бы реакция была. Тут пока молчанка. Но я не спешу - если долго, очень долго сидеть на берегу реки... ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:22

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:обещаю я буду повторять этот вопрос на форуме ежедневно пока не получу отве

Может всё-таки в чат писать? На форме же представитель меньше читает, чем другие участники форума :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:24

Re: Альфа-Банк

Flamingo, а платил картой Mastercard или Visa?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:26

  MASolomko написав:Flamingo, а платил картой Mastercard или Visa?

Ред у меня МС
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:32

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:обещаю я буду повторять этот вопрос на форуме ежедневно пока не получу отве

Может всё-таки в чат писать? На форме же представитель меньше читает, чем другие участники форума :)

Думаете он (они) вчера не прочитал(и) сообщение?
Кроме того, не знаю как у вас, но лично у меня мнение о поддержке в чате альфы весьма не высокое. Они могут принять заказ на выпуск, перевыпуск карт, что-то добавить и убрать в лимитах, страховках, а информацией почему они отразилось так или иначе они не владеют. Да и Вика, с Юлей не владели - они передавали вопрос соответсвующему подразделению и оно уже готовило ответ по сути. Сейчас же по сути поддержка на форуме к сожалению просто самоустраняется от множества вопросов. По мелким вопросам - еще можно как-то закрыть глаза. По явному мошенничеству - считаю это не правильным. Поэтому потерпите пожалуйста :), я надеюсь, что с местной поддержкой не все так плохо - опять таки папок я так понял несколько, может вчера был "плохой коп" а сегодня будет "хороший" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:45

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Думаете он (они) вчера не прочитал(и) сообщение?

Я к тому, что ежедневное повторение одного и того же вопроса на форуме - это больше задалбывание участников форума, а не Альфы.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:58

  Flamingo написав:Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ.

Да не только гривневыми, по валютным, тоже, мягко говоря, суммы не бьются. По крайней мере, по Визе.
wig
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