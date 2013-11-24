Предоплата, контракт и абоненты "Все разом".
Вот это.
1 Есть
3 Не более 300 орешков в месяц.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:31
Re: Альфа-Банк
Предоплата, контракт и абоненты "Все разом".
Вот это.
1 Есть
3 Не более 300 орешков в месяц.
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:18
Я ничего не думаю и много что понимаю. В понедельник просто так сложились обстоятельства, что надо было все делать быстро - мы опаздывали на поезд, в очереди на тест стояло два самолета ( более 400 человек) а работало 6-8 кабинок тестирования. Мы щемились вне очереди (у нас скоро поезд) и искать какой картой оплатить (а их было у меня много и разных) после того как только что блоканулась карта времени особо не было ( на нас и так поляки уже косо смотрели). Поэтому с оплатой так совпало. Но кстати получился вполне интересный опыт и теперь я жду обьяснений от представителя банка почему сумма проведения по счету и сумма рассрочки так сильно отличаются. Сутки спустя - никакой реакции на мой вопрос нет. Если представитель думает отсидется в позе страуса - обещаю я буду повторять этот вопрос на форуме ежедневно пока не получу ответ.
До тех пор пока ответа нет получается что представитель своим молчанием соглашается с моим выводом - Альфа банк мошенничает с курсами валют!
И да - тут правильно пишут - качество поддержки с приходом "пап" резко упало в сравнении с тем что было при Юле, Вике. Уже бы реакция была. Тут пока молчанка. Но я не спешу - если долго, очень долго сидеть на берегу реки...
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:22
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:24
Re: Альфа-Банк
Flamingo, а платил картой Mastercard или Visa?
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:26
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:32
Думаете он (они) вчера не прочитал(и) сообщение?
Кроме того, не знаю как у вас, но лично у меня мнение о поддержке в чате альфы весьма не высокое. Они могут принять заказ на выпуск, перевыпуск карт, что-то добавить и убрать в лимитах, страховках, а информацией почему они отразилось так или иначе они не владеют. Да и Вика, с Юлей не владели - они передавали вопрос соответсвующему подразделению и оно уже готовило ответ по сути. Сейчас же по сути поддержка на форуме к сожалению просто самоустраняется от множества вопросов. По мелким вопросам - еще можно как-то закрыть глаза. По явному мошенничеству - считаю это не правильным. Поэтому потерпите пожалуйста , я надеюсь, что с местной поддержкой не все так плохо - опять таки папок я так понял несколько, может вчера был "плохой коп" а сегодня будет "хороший"
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:45
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:58
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