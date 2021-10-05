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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:49
Напомните: в Сенсе на Хамелеон по р2р завести и по СЭП вывести средства (свои) без комисии?
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Golf_streem
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Додано: Чет 23 гру, 2021 16:19
Golf_streem написав:
Напомните: в Сенсе на Хамелеон по р2р завести и по СЭП вывести средства (свои) без комисии?
Верно.
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antey718
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