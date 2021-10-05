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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10172101731017410175

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:49

Re: Альфа-Банк

Напомните: в Сенсе на Хамелеон по р2р завести и по СЭП вывести средства (свои) без комисии?
Golf_streem
 
Повідомлень: 203
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:19

  Golf_streem написав:Напомните: в Сенсе на Хамелеон по р2р завести и по СЭП вывести средства (свои) без комисии?

Верно.
antey718
 
Повідомлень: 715
З нами з: 03.08.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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  #<1 ... 10172101731017410175
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