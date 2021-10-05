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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10172101731017410175

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:49

Re: Альфа-Банк

Напомните: в Сенсе на Хамелеон по р2р завести и по СЭП вывести средства (свои) без комисии?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:19

  Golf_streem написав:Напомните: в Сенсе на Хамелеон по р2р завести и по СЭП вывести средства (свои) без комисии?

Верно.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:44

Re: Альфа-Банк

Golf_streem, если "ящер" имеет кредитный лимит, то СЭП надо делать после распределения р2р по счёту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:01

  MASolomko написав:Golf_streem, если "ящер" имеет кредитный лимит, то СЭП надо делать после распределения р2р по счёту.

Офердрафта по Хамелеону нет. Или есть другой подводный камень?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:09

Re: Альфа-Банк

Golf_streem, по дебетовому типа нет.

  omb написав:как долго будет?
До конца марта 2022 года :/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:30

  MASolomko написав:Golf_streem, по дебетовому типа нет.

Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул): Технічного овердрафту бути не повинно уже. Якщо таке, раптом, станеться, то обов'язково передавайте інформацію, будемо розбиратися і виправлятися
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:34

Як Альфа-Банк подарував клієнтам понад мільйон гривень
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:42

  Golf_streem написав:
  BBC написав:Так це ж невідповідає двйсності... Надіслав в ПП деталі. Моде банк поверне комісії за свої?

Напишете, чем закончилось.

Окончание Вашей истории есть? Или еще решают?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:57

  Golf_streem написав:
  MASolomko написав:Golf_streem, по дебетовому типа нет.

Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул): Технічного овердрафту бути не повинно уже. Якщо таке, раптом, станеться, то обов'язково передавайте інформацію, будемо розбиратися і виправлятися

Так и по Выписке в МАБе видны моментальные проводки любого р2р-прихода до 20:00 в рабочий день
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:06

  Flamingo написав:Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ...
ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай 8)
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