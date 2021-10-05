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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:49
Напомните: в Сенсе на Хамелеон по р2р завести и по СЭП вывести средства (свои) без комисии?
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Golf_streem
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Додано: Чет 23 гру, 2021 16:19
Golf_streem написав:
Напомните: в Сенсе на Хамелеон по р2р завести и по СЭП вывести средства (свои) без комисии?
Верно.
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antey718
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Додано: Чет 23 гру, 2021 16:44
Golf_streem, если "ящер" имеет кредитный лимит, то СЭП надо делать после распределения р2р по счёту.
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MASolomko
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:01
MASolomko написав:
Golf_streem, если "ящер" имеет кредитный лимит, то СЭП надо делать после распределения р2р по счёту.
Офердрафта по Хамелеону нет. Или есть другой подводный камень?
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Golf_streem
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:09
Golf_streem, по дебетовому типа нет.
omb написав:
как долго будет?
До конца марта 2022 года :/
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MASolomko
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:30
MASolomko написав:
Golf_streem, по дебетовому типа нет.
Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул): Технічного овердрафту бути не повинно уже. Якщо таке, раптом, станеться, то обов'язково передавайте інформацію, будемо розбиратися і виправлятися
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Golf_streem
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:34
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Ірина_
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:42
Golf_streem написав: BBC написав:
Так це ж невідповідає двйсності... Надіслав в ПП деталі. Моде банк поверне комісії за свої?
Напишете, чем закончилось.
Окончание Вашей истории есть? Или еще решают?
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Golf_streem
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:57
Golf_streem написав: MASolomko написав:
Golf_streem, по дебетовому типа нет.
Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул): Технічного овердрафту бути не повинно уже. Якщо таке, раптом, станеться, то обов'язково передавайте інформацію, будемо розбиратися і виправлятися
Так и по Выписке в МАБе видны моментальные проводки любого р2р-прихода до 20:00 в рабочий день
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Amethyst
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Додано: Чет 23 гру, 2021 18:06
Flamingo написав:
Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ...
ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай
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Stringer
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