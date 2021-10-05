Flamingo написав:Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ...
ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай
Я Вам скажу что там на самом деле лежало даже больше - 1000 долларов. . Но сама карта не была заведена в гугл-плей, а физическая лежала достаточно глубоко в рюкзаке. А ситуация была не стандартная - довольно ранее утро (7-10 в Варшаве но самолет прилетел из страны где в это время 5-10), после ночного перелета больше 400 человек преимущественно поляки - ждут очереди на сдачу антиген-теста, двое украинцев пытается внаглую пролезть вне очереди - у них поезд а потом самолет, + в самый неудачный момент у меня оказывается заблокированной карта совсем другого банка (который сволочь решил перебдеть - хотя я спецом уведомлял что буду платить в Польше в тот день). В общем наложилось несколько факторов. Бывает
Flamingo написав:Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ...
ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай
Так OIF бы все равно была в данном случае. И потом - а по долларам есть рассрочка?
OIFa в паре бакс-злотый могло и не быть - это гривна у нас такая волантильная . А рассрочка - хз что лучше - более выгодный курс сейчас или возможность разбить погашение на 6 месяцев. В тот момент рассрочка не была целью вообще. Надо было быстрее оплатить.
Stringer написав:ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай
Так OIF бы все равно была в данном случае. И потом - а по долларам есть рассрочка?
OIFa в паре бакс-злотый могло и не быть - это гривна у нас такая волантильная . А рассрочка - хз что лучше - более выгодный курс сейчас или возможность разбить погашение на 6 месяцев. В тот момент рассрочка не была целью вообще. Надо было быстрее оплатить.
Здесь пишут, что будет и на практике в Албании по моим расчетам была.
ingtrans написав:Здесь пишут, что будет и на практике в Албании по моим расчетам была.
Аметист тут сегодня приводил пример когда его оплата в Евро прошла судя по всему без OIF. Но в принципе я валютные карты Аллы стараюсь использовать лишь в тех случаях когда валюта карты и валюта платежа совпадают. Но для экстренных ситуаций также держу долларовую пакетку про запас
ingtrans написав:Здесь пишут, что будет и на практике в Албании по моим расчетам была.
Аметист тут сегодня приводил пример когда его оплата в Евро прошла судя по всему без OIF. Но в принципе я валютные карты Аллы стараюсь использовать лишь в тех случаях когда валюта карты и валюта платежа совпадают. Но для экстренных ситуаций также держу долларовую пакетку про запас
У него другой случай и тот случай идет по другой строке в таблице по ссылке (и там "Зависит от валюты, в которой запрос поступает в банк"), хотя по логике можно было бы ожидать OIF в там.