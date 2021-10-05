Додано: Чет 23 гру, 2021 18:30

Stringer написав: Flamingo написав: Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ... Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ... ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай

Я Вам скажу что там на самом деле лежало даже больше - 1000 долларов.. Но сама карта не была заведена в гугл-плей, а физическая лежала достаточно глубоко в рюкзаке. А ситуация была не стандартная - довольно ранее утро (7-10 в Варшаве но самолет прилетел из страны где в это время 5-10), после ночного перелета больше 400 человек преимущественно поляки - ждут очереди на сдачу антиген-теста, двое украинцев пытается внаглуюпролезть вне очереди - у них поезд а потом самолет, + в самый неудачный момент у меня оказывается заблокированной карта совсем другого банка (который сволочь решил перебдеть - хотя я спецом уведомлял что буду платить в Польше в тот день). В общем наложилось несколько факторов. Бывает