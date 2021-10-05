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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10173101741017510176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:22

  Stringer написав:
  Flamingo написав:Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ...
ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай 8)

Так OIF бы все равно была в данном случае. И потом - а по долларам есть рассрочка?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:30

  Stringer написав:
  Flamingo написав:Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ...
ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай 8)

Я Вам скажу что там на самом деле лежало даже больше - 1000 долларов. ;). Но сама карта не была заведена в гугл-плей, а физическая лежала достаточно глубоко в рюкзаке. А ситуация была не стандартная - довольно ранее утро (7-10 в Варшаве но самолет прилетел из страны где в это время 5-10), после ночного перелета больше 400 человек преимущественно поляки - ждут очереди на сдачу антиген-теста, двое украинцев пытается внаглую ;) пролезть вне очереди - у них поезд а потом самолет, + в самый неудачный момент у меня оказывается заблокированной карта совсем другого банка (который сволочь решил перебдеть - хотя я спецом уведомлял что буду платить в Польше в тот день). В общем наложилось несколько факторов. Бывает :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:33

  ingtrans написав:
  Stringer написав:
  Flamingo написав:Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ...
ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай 8)

Так OIF бы все равно была в данном случае. И потом - а по долларам есть рассрочка?

OIFa в паре бакс-злотый могло и не быть - это гривна у нас такая волантильная ;). А рассрочка ;) - хз что лучше - более выгодный курс сейчас или возможность разбить погашение на 6 месяцев. В тот момент рассрочка не была целью вообще. Надо было быстрее оплатить.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:38

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  Stringer написав:ВЫ!!! Такой бывалый путешественник. Во время любого отъезда на долларовой пакетке альфы всегда должны лежать 100-300 долларов.., вот как раз на такой случай 8)

Так OIF бы все равно была в данном случае. И потом - а по долларам есть рассрочка?

OIFa в паре бакс-злотый могло и не быть - это гривна у нас такая волантильная ;). А рассрочка ;) - хз что лучше - более выгодный курс сейчас или возможность разбить погашение на 6 месяцев. В тот момент рассрочка не была целью вообще. Надо было быстрее оплатить.

Здесь пишут, что будет и на практике в Албании по моим расчетам была.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:15

Re: Альфа-Банк

  ingtrans написав:Здесь пишут, что будет и на практике в Албании по моим расчетам была.

Аметист тут сегодня приводил пример когда его оплата в Евро прошла судя по всему без OIF.
Но в принципе я валютные карты Аллы стараюсь использовать лишь в тех случаях когда валюта карты и валюта платежа совпадают. Но для экстренных ситуаций также держу долларовую пакетку про запас
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:23

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Здесь пишут, что будет и на практике в Албании по моим расчетам была.

Аметист тут сегодня приводил пример когда его оплата в Евро прошла судя по всему без OIF.
Но в принципе я валютные карты Аллы стараюсь использовать лишь в тех случаях когда валюта карты и валюта платежа совпадают. Но для экстренных ситуаций также держу долларовую пакетку про запас

У него другой случай и тот случай идет по другой строке в таблице по ссылке (и там "Зависит от валюты, в которой запрос поступает в банк"), хотя по логике можно было бы ожидать OIF в там.
ingtrans
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