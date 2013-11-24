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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 22:31
MASolomko написав: Golf_streem написав:
Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул)
Тогда поднимался попрос по ящеру без кредитного лимита.
Если речь именно про этот ответ офпреда
(жаль, не все в заметки пишут не только ответ, но и ссылку на него), то не сложно увидеть, что вопрос был про любой ящер. Можно предположить, что и ответ тоже.
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moveton
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:40
moveton написав:
...жаль, не все в заметки пишут не только ответ, но и ссылку на него...
Стыдно признаться, но я не разобрался, как делать ссылку на определенный пост. Но, возможно, Вы передадите мне часть своих знаний?
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Golf_streem
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