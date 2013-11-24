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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10174101751017610177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:31

  MASolomko написав:
  Golf_streem написав:Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул)
Тогда поднимался попрос по ящеру без кредитного лимита.

Если речь именно про этот ответ офпреда (жаль, не все в заметки пишут не только ответ, но и ссылку на него), то не сложно увидеть, что вопрос был про любой ящер. Можно предположить, что и ответ тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:40

  moveton написав:...жаль, не все в заметки пишут не только ответ, но и ссылку на него...

Стыдно признаться, но я не разобрался, как делать ссылку на определенный пост. Но, возможно, Вы передадите мне часть своих знаний?
Golf_streem
 
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