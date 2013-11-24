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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10174101751017610177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:31

  MASolomko написав:
  Golf_streem написав:Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул)
Тогда поднимался попрос по ящеру без кредитного лимита.

Если речь именно про этот ответ офпреда (жаль, не все в заметки пишут не только ответ, но и ссылку на него), то не сложно увидеть, что вопрос был про любой ящер. Можно предположить, что и ответ тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:40

  moveton написав:...жаль, не все в заметки пишут не только ответ, но и ссылку на него...

Стыдно признаться, но я не разобрался, как делать ссылку на определенный пост. Но, возможно, Вы передадите мне часть своих знаний?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:44

  Golf_streem написав:Стыдно признаться, но я не разобрался, как делать ссылку на определенный пост. Но, возможно, Вы передадите мне часть своих знаний?

Любой пост начинается со строчки типа: "Додано: Чет 23 гру, 2021 22:40". А эта строчка - с маленькой картинки якоря. Это и есть сылка на пост. Такие же якори создаются и видны в цитате, если она сделана средствами форума.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:54

  Golf_streem написав:
  MASolomko написав:Golf_streem, по дебетовому типа нет.

Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул): Технічного овердрафту бути не повинно уже. Якщо таке, раптом, станеться, то обов'язково передавайте інформацію, будемо розбиратися і виправлятися

Підтверджую. Завдяки форуму й зверненню до представника Альфи на форумі.
Сторнували понад 1000 грн за технічний овердрафт.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:58

  Golf_streem написав:
  Golf_streem написав:
  BBC написав:Так це ж невідповідає двйсності... Надіслав в ПП деталі. Моде банк поверне комісії за свої?

Напишете, чем закончилось.

Окончание Вашей истории есть? Или еще решают?

Сегодня сторнировали
сторно Комісія за видачу готівки через термінали 1155,11
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:05

  flawyer написав:Flamingo, а карта на момент оплаты и до оформления рассрочки не имела случайно собственных средств? Пополнения или вывод орехов тоже исключается?
Исключено.
Это ж кредитка - там перманентный минус уже года два как. РД 15го. Заранее никогда не гашусь. А выводить орехи на кредитку и вовсе считаю моветоном ;). Там если посмотреть внимательнее - сумма проводки больше чем сумма переведенная в рассрочку на 1,2% - то есть в аккурат в рассрочку не перевели именно сумму, которая равна по размеру OIF. Совпадение? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:43

по карте для вакцинашек 100грн/50грн кешью будет независимо от того зайдёт ли на карту вовкина штука?

у тех у кого есть эта карта: Вы пробовали пополнять эту карту по номеру или СЭПом с других счетов? заходят деньги?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:52

  moveton написав: А эта строчка - с маленькой картинки якоря.

Теперь я все могу-) Спасибо!
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:08

  uaprofi написав:по карте для вакцинашек 100грн/50грн кешью будет независимо от того зайдёт ли на карту вовкина штука?

у тех у кого есть эта карта: Вы пробовали пополнять эту карту по номеру или СЭПом с других счетов? заходят деньги?


Средствами Аллы пополнить не даёт. Сэпом с другого банка не пробовал, но думаю вернёт.
WachtAmRhein
 
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