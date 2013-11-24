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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 22:31
MASolomko написав: Golf_streem написав:
Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул)
Тогда поднимался попрос по ящеру без кредитного лимита.
Если речь именно про этот ответ офпреда
(жаль, не все в заметки пишут не только ответ, но и ссылку на него), то не сложно увидеть, что вопрос был про любой ящер. Можно предположить, что и ответ тоже.
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moveton
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:40
moveton написав:
...жаль, не все в заметки пишут не только ответ, но и ссылку на него...
Стыдно признаться, но я не разобрался, как делать ссылку на определенный пост. Но, возможно, Вы передадите мне часть своих знаний?
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Golf_streem
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:44
Golf_streem написав:
Стыдно признаться, но я не разобрался, как делать ссылку на определенный пост. Но, возможно, Вы передадите мне часть своих знаний?
Любой пост начинается со строчки типа: "Додано: Чет 23 гру, 2021 22:40". А эта строчка - с маленькой картинки якоря. Это и есть сылка на пост. Такие же якори создаются и видны в цитате, если она сделана средствами форума.
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moveton
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:54
Golf_streem написав: MASolomko написав:
Golf_streem, по дебетовому типа нет.
Ответ оффпреда по Хамелеону вообще (когда-то себе в заметки закинул): Технічного овердрафту бути не повинно уже. Якщо таке, раптом, станеться, то обов'язково передавайте інформацію, будемо розбиратися і виправлятися
Підтверджую. Завдяки форуму й зверненню до представника Альфи на форумі.
Сторнували понад 1000 грн за технічний овердрафт.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:58
Golf_streem написав: Golf_streem написав: BBC написав:
Так це ж невідповідає двйсності... Надіслав в ПП деталі. Моде банк поверне комісії за свої?
Напишете, чем закончилось.
Окончание Вашей истории есть? Или еще решают?
Сегодня сторнировали
сторно Комісія за видачу готівки через термінали 1155,11
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:05
flawyer написав:
Flamingo, а карта на момент оплаты и до оформления рассрочки не имела случайно собственных средств? Пополнения или вывод орехов тоже исключается?
Исключено.
Это ж кредитка - там перманентный минус уже года два как. РД 15го. Заранее никогда не гашусь. А выводить орехи на кредитку и вовсе считаю моветоном
. Там если посмотреть внимательнее - сумма проводки больше чем сумма переведенная в рассрочку на 1,2% - то есть в аккурат в рассрочку не перевели именно сумму, которая равна по размеру OIF. Совпадение?
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Flamingo
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:43
по карте для вакцинашек 100грн/50грн кешью будет независимо от того зайдёт ли на карту вовкина штука?
у тех у кого есть эта карта: Вы пробовали пополнять эту карту по номеру или СЭПом с других счетов? заходят деньги?
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uaprofi
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:52
moveton написав:
А эта строчка - с маленькой картинки якоря.
Теперь я все могу-) Спасибо!
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:08
uaprofi написав:
по карте для вакцинашек 100грн/50грн кешью будет независимо от того зайдёт ли на карту вовкина штука?
у тех у кого есть эта карта: Вы пробовали пополнять эту карту по номеру или СЭПом с других счетов? заходят деньги?
Средствами Аллы пополнить не даёт. Сэпом с другого банка не пробовал, но думаю вернёт.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:25
MASolomko написав:
Новый релиз с новыми фичами. Абоненты Киевстар, которые имеют карту Caméléon, смогут обнаружить новую категорию в Cash'U CLUB.
начисления по данной категории негде не отображается?
кто-нибудь уже имеет успешный опыт!?
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