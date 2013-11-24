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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10175101761017710178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:42

  WachtAmRhein написав:
  uaprofi написав:по карте для вакцинашек 100грн/50грн кешью будет независимо от того зайдёт ли на карту вовкина штука?

у тех у кого есть эта карта: Вы пробовали пополнять эту карту по номеру или СЭПом с других счетов? заходят деньги?


Средствами Аллы пополнить не даёт. Сэпом с другого банка не пробовал, но думаю вернёт.


т.е. выходит если билет на поезд стоит больше 1000 грн. нельзя докинуть свои и купить?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:51

  uaprofi написав:т.е. выходит если билет на поезд стоит больше 1000 грн. нельзя докинуть свои и купить?

Вряд ли за неделю эта политика изменилась.
moveton
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