WachtAmRhein написав:
Средствами Аллы пополнить не даёт. Сэпом с другого банка не пробовал, но думаю вернёт.
т.е. выходит если билет на поезд стоит больше 1000 грн. нельзя докинуть свои и купить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:42
т.е. выходит если билет на поезд стоит больше 1000 грн. нельзя докинуть свои и купить?
Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:51
Вряд ли за неделю эта политика изменилась.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 03:55
Успешный опыт только у умеющих перемещаться во времени.
Кешбэк рассчитывается с расходов по мобильному счету Киевстар и начисляется общей суммой на бонусный счет Cash'U CLUB с 1-го по 15-е число следующего месяца.
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