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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 гру, 2021 15:37
Oberon, необходимо иметь финансовый номер Киевстар (профиль Sense и Киевстар должны быть объединены) + подключить соответствующую категорию в Cash'U + иметь карту "ящера". Дальше учмтываются траты по номеру Киевстар.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 16:56
Oberon написав:
А кто-то разбирался детально какой правильный алгоритм получения 10%кешбека за пополнение Киевстар? В условиях написано просто:4.4.1. Бонуси будуть нараховуватися у вигляді повернення 10% Кешбеку на бонусний рахунок Cash'U CLUB від загальної суми витрат з Основного мобільного рахунку Учасника.
1.9. Основний мобільний рахунок - рахунок з якого здійснюється оплата телекомунікаційних послуг від Партнера Акції за мобільним номером телефону, що зазначений у Організатора Акції як основний контактний номер телефону клієнта на дату підключення спеціальної пропозицій «Київстар» в Мобільному додатку.
Т.е. типа только исходя из суммы вытрат с мобильного счета и всё (допустим, списание абонлаты 200 грн.) Никаких условий про необходимость пополнения мобильного чз Альфу нет (только условие, чтобы были объединены профили в сенсе). Получается, для кешбека надо только с обединенным профилем подключиться к кешбеку и можно пополнить мобильный любым способом, хоть чз Альфу, хоть чз бету, гамму...
Это действительно так или в чем-то есть подвох? Что скажет представитель?
Як поповнили мобільний рахунок не має значення, тут як вам зручно.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 16:14
Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста, если Хамелеоном буду оплачивать в зарубежных интернет-магазинах, то сумма покупки блоканется по 27,38, если доллар? И по практике на какой день спишется после самой операции покупки?
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:20
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста, если Хамелеоном буду оплачивать в зарубежных интернет-магазинах, то сумма покупки блоканется по 27,38, если доллар? И по практике на какой день спишется после самой операции покупки?
Зависит конечно от того как банк продавца выставит МПС данную оплату. Обычно 3 рабочих дня. Иногда два, иногда 4
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:54
так и понимать, Хамелеон требует только минимального платежа, вам беспокоиться не о чем
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:57
yama написав:
как это понять ?
так понять, шо внести нуна было до 28го, а вы поторопились и уже все внесли...
Вот 28го ночью увидете новую сумму для вноса до 28/01/22
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