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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10180101811018210183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 15:37

Re: Альфа-Банк

Oberon, необходимо иметь финансовый номер Киевстар (профиль Sense и Киевстар должны быть объединены) + подключить соответствующую категорию в Cash'U + иметь карту "ящера". Дальше учмтываются траты по номеру Киевстар.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 16:56

  Oberon написав:А кто-то разбирался детально какой правильный алгоритм получения 10%кешбека за пополнение Киевстар? В условиях написано просто:4.4.1. Бонуси будуть нараховуватися у вигляді повернення 10% Кешбеку на бонусний рахунок Cash'U CLUB від загальної суми витрат з Основного мобільного рахунку Учасника.
1.9. Основний мобільний рахунок - рахунок з якого здійснюється оплата телекомунікаційних послуг від Партнера Акції за мобільним номером телефону, що зазначений у Організатора Акції як основний контактний номер телефону клієнта на дату підключення спеціальної пропозицій «Київстар» в Мобільному додатку.
Т.е. типа только исходя из суммы вытрат с мобильного счета и всё (допустим, списание абонлаты 200 грн.) Никаких условий про необходимость пополнения мобильного чз Альфу нет (только условие, чтобы были объединены профили в сенсе). Получается, для кешбека надо только с обединенным профилем подключиться к кешбеку и можно пополнить мобильный любым способом, хоть чз Альфу, хоть чз бету, гамму...
Это действительно так или в чем-то есть подвох? Что скажет представитель?

Як поповнили мобільний рахунок не має значення, тут як вам зручно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:14

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста, если Хамелеоном буду оплачивать в зарубежных интернет-магазинах, то сумма покупки блоканется по 27,38, если доллар? И по практике на какой день спишется после самой операции покупки?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:20

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста, если Хамелеоном буду оплачивать в зарубежных интернет-магазинах, то сумма покупки блоканется по 27,38, если доллар? И по практике на какой день спишется после самой операции покупки?

Зависит конечно от того как банк продавца выставит МПС данную оплату. Обычно 3 рабочих дня. Иногда два, иногда 4
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:52

Re: Альфа-Банк

как это понять ? минимальный платеж внесен , но еще какой-то платеж надо будет внести 28.12.2021 :? Я просто боясь просрочить этот платеж , сколько у меня будет времени что бы внести его и почему он еще не отображается :?:
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yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:54

  yama написав:как это понять ? минимальный платеж внесен , но еще какой-то платеж надо будет внести 28.12.2021 :? Я просто боясь просрочить этот платеж , сколько у меня будет времени что бы внести его и почему он еще не отображается :?:
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так и понимать, Хамелеон требует только минимального платежа, вам беспокоиться не о чем
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:57

Re: Альфа-Банк

  yama написав:как это понять ?

так понять, шо внести нуна было до 28го, а вы поторопились и уже все внесли...
Вот 28го ночью увидете новую сумму для вноса до 28/01/22
Amethyst
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