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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 20:53
novichok написав: Alfa_Bank написав: novichok написав:
Чё за фигня,Альфа? С какой радости новая авторизация в сенсе,плюс блокировка после верно введенных данных?
Напишіть нам в особисті, або в чат. Перевіримо в чому справа
Возобновился доступ,но весь рабочий стол пропал. Около 30 шаблонов тю-тю. Что это было?!
свайпаните сверху или таки еще раз загрузитесь
старлинк барахлит у Алки
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:14
novichok написав: Alfa_Bank написав: novichok написав:
Чё за фигня,Альфа? С какой радости новая авторизация в сенсе,плюс блокировка после верно введенных данных?
Напишіть нам в особисті, або в чат. Перевіримо в чому справа
Возобновился доступ,но весь рабочий стол пропал. Около 30 шаблонов тю-тю. Что это было?!
Напишіть в особисті версію ОС, модель телефону і номер телефону, будь ласка
Передам на IT для уточнення
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:18
novichok написав: Alfa_Bank написав: novichok написав:
Чё за фигня,Альфа? С какой радости новая авторизация в сенсе,плюс блокировка после верно введенных данных?
Напишіть нам в особисті, або в чат. Перевіримо в чому справа
Возобновился доступ,но весь рабочий стол пропал. Около 30 шаблонов тю-тю. Что это было?!
акции внедряют
подготавливают к "пропало все" (с)
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:34
Alfa_Bank
Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.? СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:40
Kevin написав:Alfa_Bank
Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.?
тут может быть что угодно и как угодно, чтобы ни было обещано, в целом трансгодовые манипуляции стремные, но - без спонсоров не было бы досягнень
Kevin написав:
СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?
вообще официально нет, но как повезет... по идее, их не отправят исходящие
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:02
Kevin написав:Alfa_Bank
Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.? СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?
Уточню інформацію для вас з цього питання і повернусь з результатом
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:21
Alfa_Bank написав: Kevin написав:Alfa_Bank
Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.? СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?
Уточню інформацію для вас з цього питання і повернусь з результатом
Буде недоступний валютообмін з 18:00 31/12 до 6:00 01/01
Купити і продати акції 31/12
Оформити депозит можна буде до 17:45 31/12
Інші операції будуть доступні в Sense стандартно
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:33
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:Alfa_Bank
Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.? СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?
Уточню інформацію для вас з цього питання і повернусь з результатом
Буде недоступний валютообмін з 18:00 31/12 до 6:00 01/01
Купити і продати акції 31/12
Оформити депозит можна буде до 17:45 31/12
Інші операції будуть доступні в Sense стандартно
До какого времени нужно пополнить карту с депозита, чтобы проводка была 31.12.2021 г.?
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Додано: Пон 27 гру, 2021 23:15
Kevin написав:
До какого времени нужно пополнить карту с депозита, чтобы проводка была 31.12.2021 г.?
До 17:00, якщо мова йде про погашення мін. платежу/суми для пільгового періоду
Зараз ще додатково уточнюємо про регламент проведення платежів 31/12, якщо з'явиться додаткова інформація, то повідомимо
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Додано: Пон 27 гру, 2021 23:50
ingtrans написав: Kalgan написав:
Это после последней обновы, сенс при переводе по шаблону, сразу пытается перевод отправить на сумму в шаблоне, или раньше я этого не замечал ?
Так и раньше было, но только это не сразу пытается отправить, а сразу проверяет сумму. ИМХО, не вовремя там это жужжание, как и жужжание, когда удалил старую сумму, но еще не успел указать новую. Только мешает. Проверяли бы уже при попытке подтверждения.
Ви будете ржати, але коли я вказував на це "папці" і вимагав зробити перевірку вже після підтвердження платежу, він сказав, що потрібно вимкнути вібро в системних налаштуваннях смартфона. Рівень "зашкалює".
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