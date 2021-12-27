RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10183101841018510186>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:53

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:Чё за фигня,Альфа? С какой радости новая авторизация в сенсе,плюс блокировка после верно введенных данных?

Напишіть нам в особисті, або в чат. Перевіримо в чому справа

Возобновился доступ,но весь рабочий стол пропал. Около 30 шаблонов тю-тю. Что это было?!

свайпаните сверху или таки еще раз загрузитесь
старлинк барахлит у Алки :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 05.05.21
Подякував: 98 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:14

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:Чё за фигня,Альфа? С какой радости новая авторизация в сенсе,плюс блокировка после верно введенных данных?

Напишіть нам в особисті, або в чат. Перевіримо в чому справа

Возобновился доступ,но весь рабочий стол пропал. Около 30 шаблонов тю-тю. Что это было?!

Напишіть в особисті версію ОС, модель телефону і номер телефону, будь ласка
Передам на IT для уточнення
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11254
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:18

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:Чё за фигня,Альфа? С какой радости новая авторизация в сенсе,плюс блокировка после верно введенных данных?

Напишіть нам в особисті, або в чат. Перевіримо в чому справа

Возобновился доступ,но весь рабочий стол пропал. Около 30 шаблонов тю-тю. Что это было?!


акции внедряют
подготавливают к "пропало все" (с)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:34

Alfa_Bank

Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.? СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?
Kevin
 
Повідомлень: 535
З нами з: 24.09.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:40

  Kevin написав:Alfa_Bank
Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.?

тут может быть что угодно и как угодно, чтобы ни было обещано, в целом трансгодовые манипуляции стремные, но - без спонсоров не было бы досягнень


  Kevin написав:СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?

вообще официально нет, но как повезет... по идее, их не отправят исходящие
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:02

  Kevin написав:Alfa_Bank

Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.? СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?


Уточню інформацію для вас з цього питання і повернусь з результатом ;)
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11254
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:21

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Alfa_Bank

Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.? СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?


Уточню інформацію для вас з цього питання і повернусь з результатом ;)

Буде недоступний валютообмін з 18:00 31/12 до 6:00 01/01
Купити і продати акції 31/12
Оформити депозит можна буде до 17:45 31/12
Інші операції будуть доступні в Sense стандартно
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11254
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:33

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Alfa_Bank

Какой регламент проведения пополнения карт 31 декабря 2021 г. с депозита, с текущего счёта, с другой карты Альфа Банка? При пополнении карт Альфа Банка (с других счетов в первом вопросе) до какого времени проводка будет 31 декабря 2021 г.? СЭП платежи с других банков, отправленные 30 декабря вечером, будут зачислены 31 декабря?


Уточню інформацію для вас з цього питання і повернусь з результатом ;)

Буде недоступний валютообмін з 18:00 31/12 до 6:00 01/01
Купити і продати акції 31/12
Оформити депозит можна буде до 17:45 31/12
Інші операції будуть доступні в Sense стандартно


До какого времени нужно пополнить карту с депозита, чтобы проводка была 31.12.2021 г.?
Kevin
 
Повідомлень: 535
З нами з: 24.09.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:15

  Kevin написав:
До какого времени нужно пополнить карту с депозита, чтобы проводка была 31.12.2021 г.?

До 17:00, якщо мова йде про погашення мін. платежу/суми для пільгового періоду

Зараз ще додатково уточнюємо про регламент проведення платежів 31/12, якщо з'явиться додаткова інформація, то повідомимо
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11254
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:50

  ingtrans написав:
  Kalgan написав:Это после последней обновы, сенс при переводе по шаблону, сразу пытается перевод отправить на сумму в шаблоне, или раньше я этого не замечал ?

Так и раньше было, но только это не сразу пытается отправить, а сразу проверяет сумму. ИМХО, не вовремя там это жужжание, как и жужжание, когда удалил старую сумму, но еще не успел указать новую. Только мешает. Проверяли бы уже при попытке подтверждения.

Ви будете ржати, але коли я вказував на це "папці" і вимагав зробити перевірку вже після підтвердження платежу, він сказав, що потрібно вимкнути вібро в системних налаштуваннях смартфона. Рівень "зашкалює".
Кочевник
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 16.02.17
Подякував: 355 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10183101841018510186>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 698, 699, 700
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6998 1663857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 18:48
Кочевник
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5044, 5045, 5046
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50457 7145064
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 17:00
cohan
Райффайзен Банк 1 ... 843, 844, 845
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8445 2112251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 14:52
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1387)
28.12.2021 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.