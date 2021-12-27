Kalgan написав:Это после последней обновы, сенс при переводе по шаблону, сразу пытается перевод отправить на сумму в шаблоне, или раньше я этого не замечал ?
Так и раньше было, но только это не сразу пытается отправить, а сразу проверяет сумму. ИМХО, не вовремя там это жужжание, как и жужжание, когда удалил старую сумму, но еще не успел указать новую. Только мешает. Проверяли бы уже при попытке подтверждения.
Ви будете ржати, але коли я вказував на це "папці" і вимагав зробити перевірку вже після підтвердження платежу, він сказав, що потрібно вимкнути вібро в системних налаштуваннях смартфона. Рівень "зашкалює".
И после этого проверка отключится или он просто ругаться будет молча, не вибрируя