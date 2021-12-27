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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10183101841018510186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:08

  Кочевник написав:
  ingtrans написав:
  Kalgan написав:Это после последней обновы, сенс при переводе по шаблону, сразу пытается перевод отправить на сумму в шаблоне, или раньше я этого не замечал ?

Так и раньше было, но только это не сразу пытается отправить, а сразу проверяет сумму. ИМХО, не вовремя там это жужжание, как и жужжание, когда удалил старую сумму, но еще не успел указать новую. Только мешает. Проверяли бы уже при попытке подтверждения.

Ви будете ржати, але коли я вказував на це "папці" і вимагав зробити перевірку вже після підтвердження платежу, він сказав, що потрібно вимкнути вібро в системних налаштуваннях смартфона. Рівень "зашкалює".

И после этого проверка отключится или он просто ругаться будет молча, не вибрируя :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:14

Re: Альфа-Банк

кщо смузіспартанці перевірку на сумму переказу прив'язали до системних налаштувань вібросигналу, то може й вимкнутися повністю. :mrgreen: Я
Кочевник
 
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