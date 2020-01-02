MASolomko написав:

Alfa_Bank написав: Але техніка схильна до технічних несправностей та збоїв. Але техніка схильна до технічних несправностей та збоїв.

Я понимаю, но на дворе 21 век и техника должна уже понимать, что она работает неисправно или какая-то её часть + уведомлять об этом, как ответственное подразделение банка, так и клиента до того, как он желает воспользоваться услугами банкомата. Вместо этого банкомат ведёт себя так, как будто он полностью исправный и клиент тратит своё время на ожидание операции, которая будет неуспешной. Или Спарта не может полноценно научить эту технику?Какое будет мнение вашего клиента касательно этого инцидента?..Да и рядом находятся банкоматы ПриватБанка и Ощадбанка, что позволить оценить надёжность техники, которые банки поставляют на предприятие.Как писал выше, проблема была актуально на пятницу. За выходные можно было попытаться банкомат перезагрузить или что-то там подшаманить удалённо. Даже придумать какую-то заглушку типа извините, но банкомат временно не выдаёт кеш...Вот банкоматы ПриватБанка давно научились уведомлять клиента, что деньгу не выдают, но другие операции в нем можно сделать. Да и звонишь в поддержку, а те уже и в курсе о проблеме.