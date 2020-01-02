RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10185101861018710188>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:32

Re: Альфа-Банк

Так, зарахується. Головне - встигнути до крайнього терміну внесення платежу.
Кочевник
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 16.02.17
Подякував: 355 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:33

  uaprofi написав:а погашение хамелеона можно проводить частями?
и например если у меня обязательный платёж стоит 100 грн. можно пополнить карту 100 раз по 1 грн.? зачтётся?

Просто интересно, почему возник такой вопрос. В каких-то банках нужно обязательно погашать всю сумму за один раз?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 31.07.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:41

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Але техніка схильна до технічних несправностей та збоїв.
Я понимаю, но на дворе 21 век и техника должна уже понимать, что она работает неисправно или какая-то её часть + уведомлять об этом, как ответственное подразделение банка, так и клиента до того, как он желает воспользоваться услугами банкомата. Вместо этого банкомат ведёт себя так, как будто он полностью исправный и клиент тратит своё время на ожидание операции, которая будет неуспешной. Или Спарта не может полноценно научить эту технику?

Какое будет мнение вашего клиента касательно этого инцидента?..
Да и рядом находятся банкоматы ПриватБанка и Ощадбанка, что позволить оценить надёжность техники, которые банки поставляют на предприятие.

Как писал выше, проблема была актуально на пятницу. За выходные можно было попытаться банкомат перезагрузить или что-то там подшаманить удалённо. Даже придумать какую-то заглушку типа извините, но банкомат временно не выдаёт кеш...

Вот банкоматы ПриватБанка давно научились уведомлять клиента, что деньгу не выдают, но другие операции в нем можно сделать. Да и звонишь в поддержку, а те уже и в курсе о проблеме.

Если банкомат на улице и без подогрева, возможно он "замёрз".
velvet
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:01

  uaprofi написав:а погашение хамелеона можно проводить частями?
и например если у меня обязательный платёж стоит 100 грн. можно пополнить карту 100 раз по 1 грн.? зачтётся?

конечно
правда иногда СБ нервничает...у обоих банок :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 28 гру, 2021 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 05.05.21
Подякував: 98 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:01

  ingtrans написав:
  uaprofi написав:а погашение хамелеона можно проводить частями?
и например если у меня обязательный платёж стоит 100 грн. можно пополнить карту 100 раз по 1 грн.? зачтётся?

Просто интересно, почему возник такой вопрос. В каких-то банках нужно обязательно погашать всю сумму за один раз?


спрашиваю на всякий случай.
просто перевёл с Вайт на хамелеон 5 грн -
а оно не уменьшило в сенсе обязательный платёж до 95 грн, так и светиться 100 грн.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 21.04.11
Подякував: 771 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:01

Re: Альфа-Банк

velvet, он в отапливаемом помещении.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4139
З нами з: 08.03.18
Подякував: 471 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:03

  uaprofi написав:
  ingtrans написав:
  uaprofi написав:а погашение хамелеона можно проводить частями?
и например если у меня обязательный платёж стоит 100 грн. можно пополнить карту 100 раз по 1 грн.? зачтётся?

Просто интересно, почему возник такой вопрос. В каких-то банках нужно обязательно погашать всю сумму за один раз?


спрашиваю на всякий случай.
просто перевёл с Вайт на хамелеон 5 грн -
а оно не уменьшило в сенсе обязательный платёж до 95 грн, так и светиться 100 грн.

ну не сразу ж, оно думает
небойсь и в Выписке даж холд еще не отображается
... думает
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 05.05.21
Подякував: 98 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:05

Amethyst

в выписке сумма пополнения отображается и баланс изменился,
а обязательный платёж не поменялся
а когда пополнял всей суммой сразу всё вроде менялось сразу

З,Ы.
абдейт - уже изменилось на пять гривен - теперь ещё 95
Востаннє редагувалось uaprofi в Вів 28 гру, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 21.04.11
Подякував: 771 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:18

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:обіцяють в 12:00 сьогодні відкрити розділ "Інвестиції"
торги по плану мають початись 16:30
Перенесли на 16:30 открытие раздела.
https://t.me/c/1774608622/5038
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4139
З нами з: 08.03.18
Подякував: 471 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:31

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Але техніка схильна до технічних несправностей та збоїв.
Я понимаю, но на дворе 21 век и техника должна уже понимать, что она работает неисправно или какая-то её часть + уведомлять об этом, как ответственное подразделение банка, так и клиента до того, как он желает воспользоваться услугами банкомата. Вместо этого банкомат ведёт себя так, как будто он полностью исправный и клиент тратит своё время на ожидание операции, которая будет неуспешной. Или Спарта не может полноценно научить эту технику?

Какое будет мнение вашего клиента касательно этого инцидента?..
Да и рядом находятся банкоматы ПриватБанка и Ощадбанка, что позволить оценить надёжность техники, которые банки поставляют на предприятие.

Как писал выше, проблема была актуально на пятницу. За выходные можно было попытаться банкомат перезагрузить или что-то там подшаманить удалённо. Даже придумать какую-то заглушку типа извините, но банкомат временно не выдаёт кеш...

Вот банкоматы ПриватБанка давно научились уведомлять клиента, что деньгу не выдают, но другие операции в нем можно сделать. Да и звонишь в поддержку, а те уже и в курсе о проблеме.



Тут згодні з вами, інформування має бути. Так само як і оперативне вирішення проблем з банкоматом. Зафіксував вашу пропозицію стосовно цього.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11256
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 10185101861018710188>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dect13, Kalgan, kostya77, MASolomko і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 264, 265, 266
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2654 86950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 гру, 2021 12:12
Hack-Stock
Юнекс Банк 1 ... 310, 311, 312
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
3116 386003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 гру, 2021 12:08
1finanсier
ОТП БАНК 1 ... 698, 699, 700
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6998 1667005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 18:48
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.