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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10185101861018710188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:45

  Кочевник написав:MASolomko, це токсичний позитивізм. Він зараз дуже модний у всіляких маркетолухів.
Не можна писати, що виникла несправність - "щось пішло не так", не можна писати, що в банкоматі грошей немає, не можна писати в апартаментах, що місць немає...
Тіпа клієнт побачить погану інформацію про банк/підприємця і в клієнта виникне негатив. А на негатив після витраченого часу маркетолухам плювати, вони не вміють в перспективу.

Цікаво, а я думав, що це просто дебілізм. Звісно, що вони олухи, криворуки і нічого не вміють. Але вони ж і нас лохами вважають. Сумно, але правильний діагноз - це вже половина справи. Залишилось ще розібратись із тим, як це лікувати.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:59

  Кочевник написав:MASolomko, це токсичний позитивізм. Він зараз дуже модний у всіляких маркетолухів.
Не можна писати, що виникла несправність - "щось пішло не так", не можна писати, що в банкоматі грошей немає, не можна писати в апартаментах, що місць немає...
Тіпа клієнт побачить погану інформацію про банк/підприємця і в клієнта виникне негатив. А на негатив після витраченого часу маркетолухам плювати, вони не вміють в перспективу.

Ну, возможно, часть логики в этом есть.
Если банкомат будет светить "денех нет, но вы держитесь :mrgreen: " то негативное мнение о банке может быть не только у клиентов алки, а и у всех потенциально будущих клиентов, которые это увидят. А так, негатив будет только у узкого круга людей, которые это время все же попытаются воспользоваться банкоматом.
Видимо алка считает, что действующие клиенты такое поведение поймут и простят :(
Kalgan
 
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  #<1 ... 10185101861018710188
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Кочевник

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