Кочевник написав:MASolomko, це токсичний позитивізм. Він зараз дуже модний у всіляких маркетолухів. Не можна писати, що виникла несправність - "щось пішло не так", не можна писати, що в банкоматі грошей немає, не можна писати в апартаментах, що місць немає... Тіпа клієнт побачить погану інформацію про банк/підприємця і в клієнта виникне негатив. А на негатив після витраченого часу маркетолухам плювати, вони не вміють в перспективу.
Цікаво, а я думав, що це просто дебілізм. Звісно, що вони олухи, криворуки і нічого не вміють. Але вони ж і нас лохами вважають. Сумно, але правильний діагноз - це вже половина справи. Залишилось ще розібратись із тим, як це лікувати.
Кочевник написав:MASolomko, це токсичний позитивізм. Він зараз дуже модний у всіляких маркетолухів. Не можна писати, що виникла несправність - "щось пішло не так", не можна писати, що в банкоматі грошей немає, не можна писати в апартаментах, що місць немає... Тіпа клієнт побачить погану інформацію про банк/підприємця і в клієнта виникне негатив. А на негатив після витраченого часу маркетолухам плювати, вони не вміють в перспективу.
Ну, возможно, часть логики в этом есть. Если банкомат будет светить "денех нет, но вы держитесь " то негативное мнение о банке может быть не только у клиентов алки, а и у всех потенциально будущих клиентов, которые это увидят. А так, негатив будет только у узкого круга людей, которые это время все же попытаются воспользоваться банкоматом. Видимо алка считает, что действующие клиенты такое поведение поймут и простят