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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10187101881018910190>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:35

  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:greenozon Ми так само, як і ви, з нетерпінням чекаємо на запуск Інвестицій. Наразі все повторно перевіряється командою розробників, але поки що точних термінів запуску немає
А проясніть за тарифи. Як я бачу, до березня немає комісії за придбання/продаж. За ведення рахунку в ЦП немає комісії?

Відкриття рахунку у цінних паперах, облік цінних паперів, списання або зарахування цінних паперів, обслуговування рахунку — не тарифікується
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:36

  Faceless написав:
greenozon написав:давайте перший "нах" :)
похваліться хто купив першу акцію через Альфу!
Відлупило, помилка на етапі підпису угоди. Абідна

Яку помилку вам видало чи можливо вже запрацювало?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:41

  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:greenozon Ми так само, як і ви, з нетерпінням чекаємо на запуск Інвестицій. Наразі все повторно перевіряється командою розробників, але поки що точних термінів запуску немає
А проясніть за тарифи. Як я бачу, до березня немає комісії за придбання/продаж. За ведення рахунку в ЦП немає комісії?


нема, думаю, тут ЦП на счету Альфы, так что и счетов нет

P.S. ошибся, все круто и по настоящему
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/4412106076818
Востаннє редагувалось cohan в Вів 28 гру, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:41

  novichok написав:Альфа,лёгкие рассрочки будут работать в январе,есть информация?


только на акции :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:44

Re: Альфа-Банк

кстати, неплохая база знаний по бумагам, хорошо бы ее на форуме в соответствующий раздел добавить
https://help.alfabank.ua/hc/ru/sections ... 0%98%D0%98
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:47

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:
greenozon написав:давайте перший "нах" :)
похваліться хто купив першу акцію через Альфу!
Відлупило, помилка на етапі підпису угоди. Абідна

Яку помилку вам видало чи можливо вже запрацювало?
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:03

Re: Альфа-Банк

Хіба бувають інші помилки окрім "щось пішло не так"?
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:25

  Faceless написав:Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так

Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:41

  cohan написав:кстати, неплохая база знаний по бумагам, хорошо бы ее на форуме в соответствующий раздел добавить
https://help.alfabank.ua/hc/ru/sections ... 0%98%D0%98

Комісія 0.4% при купівлі та продажу ну операції тільки в гривні по комерційному курсу альфа банку.
Може когось такі умови і зацікавлять.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:47

Re: Альфа-Банк

Ukrainian написав:
  cohan написав:кстати, неплохая база знаний по бумагам, хорошо бы ее на форуме в соответствующий раздел добавить
https://help.alfabank.ua/hc/ru/sections ... 0%98%D0%98

Комісія 0.4% при купівлі та продажу ну операції тільки в гривні по комерційному курсу альфа банку.
Може когось такі умови і зацікавлять.
Низький поріг входу та легкість проведення - тому зацікавить, думаю, багатьох
Faceless
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