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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:35
Faceless написав: Alfa_Bank написав:greenozon
Ми так само, як і ви, з нетерпінням чекаємо на запуск Інвестицій. Наразі все повторно перевіряється командою розробників, але поки що точних термінів запуску немає
А проясніть за тарифи. Як я бачу, до березня немає комісії за придбання/продаж. За ведення рахунку в ЦП немає комісії?
Відкриття рахунку у цінних паперах, облік цінних паперів, списання або зарахування цінних паперів, обслуговування рахунку — не тарифікується
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:36
Faceless написав: greenozon написав:
давайте перший "нах"
похваліться хто купив першу акцію через Альфу!
Відлупило, помилка на етапі підпису угоди. Абідна
Яку помилку вам видало чи можливо вже запрацювало?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:41
Faceless написав: Alfa_Bank написав:greenozon
Ми так само, як і ви, з нетерпінням чекаємо на запуск Інвестицій. Наразі все повторно перевіряється командою розробників, але поки що точних термінів запуску немає
А проясніть за тарифи. Як я бачу, до березня немає комісії за придбання/продаж. За ведення рахунку в ЦП немає комісії?
нема, думаю, тут ЦП на счету Альфы, так что и счетов нет
P.S. ошибся, все круто и по настоящемуhttps://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/4412106076818
Востаннє редагувалось cohan
в Вів 28 гру, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:41
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:44
кстати, неплохая база знаний по бумагам, хорошо бы ее на форуме в соответствующий раздел добавитьhttps://help.alfabank.ua/hc/ru/sections ... 0%98%D0%98
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:47
Alfa_Bank написав: Faceless написав: greenozon написав:
давайте перший "нах"
похваліться хто купив першу акцію через Альфу!
Відлупило, помилка на етапі підпису угоди. Абідна
Яку помилку вам видало чи можливо вже запрацювало?
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:03
Хіба бувають інші помилки окрім "щось пішло не так"?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:25
Faceless написав:
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:41
Комісія 0.4% при купівлі та продажу ну операції тільки в гривні по комерційному курсу альфа банку.
Може когось такі умови і зацікавлять.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:47
Ukrainian написав:
Комісія 0.4% при купівлі та продажу ну операції тільки в гривні по комерційному курсу альфа банку.
Може когось такі умови і зацікавлять.
Низький поріг входу та легкість проведення - тому зацікавить, думаю, багатьох
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Faceless
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