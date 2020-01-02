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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10187101881018910190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:23

  Faceless написав:Низький поріг входу та легкість проведення - тому зацікавить, думаю, багатьох

Суммарный комис на купи-продай получается больше 2%. Для активной торговли - это очень много. Тем, кто однократно вложит и будет ждать туземуна - зайдёт. По крайней мере, в отличие от операций с криптой, здесь налоги платятся только с прибыли.
moveton
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  #<1 ... 10187101881018910190
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