Суммарный комис на купи-продай получается больше 2%. Для активной торговли - это очень много. Тем, кто однократно вложит и будет ждать туземуна - зайдёт. По крайней мере, в отличие от операций с криптой, здесь налоги платятся только с прибыли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 00:23
Суммарный комис на купи-продай получается больше 2%. Для активной торговли - это очень много. Тем, кто однократно вложит и будет ждать туземуна - зайдёт. По крайней мере, в отличие от операций с криптой, здесь налоги платятся только с прибыли.
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