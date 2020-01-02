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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 00:23
Faceless написав:
Низький поріг входу та легкість проведення - тому зацікавить, думаю, багатьох
Суммарный комис на купи-продай получается больше 2%. Для активной торговли - это очень много. Тем, кто однократно вложит и будет только стричь дивиденды и ждать туземуна - зайдёт. По крайней мере, в отличие от операций с криптой, здесь налоги платятся только с прибыли.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 06:51
Альфа банк,
Намагався розрахуватися на сайті sweet tv карткою хамелеон. Пише 105 Decline, transaction not permitted to cardholder.
Що не так? Ліміти картці встановлені.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 08:13
Amethyst написав: Citizen_D написав:
Самым простым выглядит пополнение мобильного. Если это КС , можно и с этого орехов нащелкать больше, чем с морковки.
А там дают орехи за пополнение мабилы или за траты с мабилы?
В период с 23.12.2021 по 31.03.2022 будет начисляться 10% кэшбека за расходы с мобильного счета Киевстар (например, изменение тарифного плана, подключение услуг, оплата за смс, интернет и т.п.). Кэшбек будет зачислен на бонусный счет Cash'U CLUB.
Пополняете, потом тратите и должны получить кб.Это справедливо, если у вас есть кб по КС в категориях.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 09:08
Faceless написав:
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
Ги, продукт "щось пошло не так" 😂
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