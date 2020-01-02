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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10187101881018910190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:23

  Faceless написав:Низький поріг входу та легкість проведення - тому зацікавить, думаю, багатьох

Суммарный комис на купи-продай получается больше 2%. Для активной торговли - это очень много. Тем, кто однократно вложит и будет только стричь дивиденды и ждать туземуна - зайдёт. По крайней мере, в отличие от операций с криптой, здесь налоги платятся только с прибыли.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 06:51

Re: Альфа-Банк

Альфа банк,
Намагався розрахуватися на сайті sweet tv карткою хамелеон. Пише 105 Decline, transaction not permitted to cardholder.
Що не так? Ліміти картці встановлені.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:11

  cohan написав:
  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:
нема, думаю, тут ЦП на счету Альфы, так что и счетов нет

P.S. ошибся, все круто и по настоящему
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/4412106076818

Я не думаю, что акции будут в Украине, так как ни одна из названных компаний листинг в Украине не проходила. Скорей всего акции будут у брокера в США, где они и торгуются.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:13

  Amethyst написав:
  Citizen_D написав:Самым простым выглядит пополнение мобильного. Если это КС , можно и с этого орехов нащелкать больше, чем с морковки.

А там дают орехи за пополнение мабилы или за траты с мабилы? :wink:

В период с 23.12.2021 по 31.03.2022 будет начисляться 10% кэшбека за расходы с мобильного счета Киевстар (например, изменение тарифного плана, подключение услуг, оплата за смс, интернет и т.п.). Кэшбек будет зачислен на бонусный счет Cash'U CLUB.
Пополняете, потом тратите и должны получить кб.Это справедливо, если у вас есть кб по КС в категориях.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:08

  Faceless написав:Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так

Ги, продукт "щось пошло не так" 😂

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newbie
 
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