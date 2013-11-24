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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10189101901019110192>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:52

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так

Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
Тепер є напис, що торгова сесія з 16 до 23. Раніше немає сенсу пробувати?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:07

Re: Альфа-Банк

Faceless, ти можеш обрати будь-яку акції і купити її, Алла запропонує тобі підготуватися (якщо не робив покупки вчора): пройти тест (11 питань), погодитися з документами, створити КЕП і накласти його на зазначені документи.

А поки не почнеться торгова сесія, то купити нічого й не вийде.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:31

Интересно, а кто какими акциями планирует затариваться?
Я вот на Pfizer заглядываюсь....
joik
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:32

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Faceless, ти можеш обрати будь-яку акції і купити її, Алла запропонує тобі підготуватися (якщо не робив покупки вчора): пройти тест (11 питань), погодитися з документами, створити КЕП і накласти його на зазначені документи.

А поки не почнеться торгова сесія, то купити нічого й не вийде.


Я вже відповів, ще вчора, але після того, на етапі "погодитися з документами", вилетіла помилка, до купівлі тау і не дійшло. І тепер одразу при натисканні "купити" вилітає помилка. До КЕП так і не дійшло
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:33

Re: Альфа-Банк

joik написав:Интересно, а кто какими акциями планирует затариваться?
Я вот на Pfizer заглядываюсь....
Смотрел Файзер, имхо он перегрет по макди, и вообще, в случае какого-то скандала с вакцинами акции сразу отреагируют.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:38

  Amethyst написав:
  lov2108 написав:
  Menwyy написав:Кто-то проверял, партнерский кешбек на КЛО суммируется с кешбеком за бензин?

Заправляюсь на КЛО завжди. Миттєво нараховується 1% партнерських до 3% клубу горіхів.

Сейчас на КЛО начисляют:
- 3% орехов от Алки
- 1% орехов от совместной аХции до конца года, выплата в конце января
- 1.25грн/л от КЛО за 95Е
Вам отетих 1% орехов миттєво начисляют у Алки? :shock:

ПС. Т.к. КЛО теперь не делает возвратов за скидки, а копит бонусы, то РАБОТАЕТ рассрочка от Алки :idea:

а если при расчете (с дебетки) за бенз снять нал, то орехи не насчитают вообще - ответ офпреда (после совещания) - не положено, хотя в правилах такого нет и в операции в сенсе видно, какая сумма ушла за топливо, а какая на снятие, а в выписке вообще эти суммы идут отдельными строками. При этом МСС был 5541 у обоих операций.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:40

Re: Альфа-Банк

Faceless, я сьогодні тест пройшов, на екрані погодитися з документами вирішив вивчити один із них і надіслав його в Telegram. Повертаюсь назад до Sense і він мені запросив авторизацію і потім з'являється робочий стіл. Вирішив повторити й застосунок одразу пропонує оформити КЕП (тобто до документів я не доходжу)...

Як варіант, ти можеш вийти зі застосунку й очисти його дані, увійти заново та перевірити наявність своєї проблеми. Якщо це не допоможе, то прийдеться звертатися у підтримку й очікувати вирішення.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:40

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:а если при расчете (с дебетки) за бенз снять нал, то орехи не насчитают вообще - ответ офпреда (после совещания) - не положено, хотя в правилах такого нет и в операции в сенсе видно, какая сумма ушла за топливо, а какая на снятие, а в выписке вообще эти суммы идут отдельными строками. При этом МСС был 5541 у обоих операций.
А это ОДНА операция или две? Там одинаковый код подтверждения в квиташках?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:49

Re: Альфа-Банк

кб 10% на киевстар - только за пополнения номера привязанного к сенсу? за пополнения прочих номеров кб не будет?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:52

  wtf написав:кб 10% на киевстар - только за пополнения номера привязанного к сенсу? за пополнения прочих номеров кб не будет?


Не пополнение, а расходы с фин. номера Киевстара.
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