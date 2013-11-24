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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 11:52
Alfa_Bank написав: Faceless написав:
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
Тепер є напис, що торгова сесія з 16 до 23. Раніше немає сенсу пробувати?
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:07
Faceless, ти можеш обрати будь-яку акції і купити її, Алла запропонує тобі підготуватися (якщо не робив покупки вчора): пройти тест (11 питань), погодитися з документами, створити КЕП і накласти його на зазначені документи.
А поки не почнеться торгова сесія, то купити нічого й не вийде.
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MASolomko
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:31
Интересно, а кто какими акциями планирует затариваться?
Я вот на Pfizer заглядываюсь....
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joik
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:32
MASolomko написав:Faceless, ти можеш обрати будь-яку акції і купити її, Алла запропонує тобі підготуватися (якщо не робив покупки вчора): пройти тест (11 питань), погодитися з документами, створити КЕП і накласти його на зазначені документи.
А поки не почнеться торгова сесія, то купити нічого й не вийде.
Я вже відповів, ще вчора, але після того, на етапі "погодитися з документами", вилетіла помилка, до купівлі тау і не дійшло. І тепер одразу при натисканні "купити" вилітає помилка. До КЕП так і не дійшло
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:33
joik написав:Интересно, а кто какими акциями планирует затариваться?
Я вот на Pfizer заглядываюсь....
Смотрел Файзер, имхо он перегрет по макди, и вообще, в случае какого-то скандала с вакцинами акции сразу отреагируют.
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:38
Amethyst написав: lov2108 написав: Menwyy написав:
Кто-то проверял, партнерский кешбек на КЛО суммируется с кешбеком за бензин?
Заправляюсь на КЛО завжди. Миттєво нараховується 1% партнерських до 3% клубу горіхів.
Сейчас на КЛО начисляют:
- 3% орехов от Алки
- 1% орехов
от совместной аХции до конца года, выплата в конце января
- 1.25грн/л от КЛО за 95Е
Вам отетих 1% орехов
миттєво начисляют у Алки?
ПС. Т.к. КЛО теперь не делает возвратов за скидки, а копит бонусы, то РАБОТАЕТ рассрочка от Алки
а если при расчете (с дебетки) за бенз снять нал, то орехи не насчитают вообще - ответ офпреда (после совещания) - не положено, хотя в правилах такого нет и в операции в сенсе видно, какая сумма ушла за топливо, а какая на снятие, а в выписке вообще эти суммы идут отдельными строками. При этом МСС был 5541 у обоих операций.
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ol_zy
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:40
Faceless, я сьогодні тест пройшов, на екрані погодитися з документами вирішив вивчити один із них і надіслав його в Telegram. Повертаюсь назад до Sense і він мені запросив авторизацію і потім з'являється робочий стіл. Вирішив повторити й застосунок одразу пропонує оформити КЕП (тобто до документів я не доходжу)...
Як варіант, ти можеш вийти зі застосунку й очисти його дані, увійти заново та перевірити наявність своєї проблеми. Якщо це не допоможе, то прийдеться звертатися у підтримку й очікувати вирішення.
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MASolomko
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:40
ol_zy написав:
а если при расчете (с дебетки) за бенз снять нал, то орехи не насчитают вообще - ответ офпреда (после совещания) - не положено, хотя в правилах такого нет и в операции в сенсе видно, какая сумма ушла за топливо, а какая на снятие, а в выписке вообще эти суммы идут отдельными строками. При этом МСС был 5541 у обоих операций.
А это ОДНА операция или две? Там одинаковый код подтверждения в квиташках?
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Amethyst
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:49
кб 10% на киевстар - только за пополнения номера привязанного к сенсу? за пополнения прочих номеров кб не будет?
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wtf
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:52
wtf написав:
кб 10% на киевстар - только за пополнения номера привязанного к сенсу? за пополнения прочих номеров кб не будет?
Не пополнение, а расходы с фин. номера Киевстара.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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