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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10189101901019110192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:52

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Faceless, я сьогодні тест пройшов, на екрані погодитися з документами вирішив вивчити один із них і надіслав його в Telegram. Повертаюсь назад до Sense і він мені запросив авторизацію і потім з'являється робочий стіл. Вирішив повторити й застосунок одразу пропонує оформити КЕП (тобто до документів я не доходжу)...

Як варіант, ти можеш вийти зі застосунку й очисти його дані, увійти заново та перевірити наявність своєї проблеми. Якщо це не допоможе, то прийдеться звертатися у підтримку й очікувати вирішення.


Вже все спробував, ще вчора. І підтримка в курсі. Я ж з певним досвідом вже. Просто часом через офпреда тут буває ефективніше. Зараз чат в Сенсі взагалі не відповідає
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:21

Re: Альфа-Банк

Абонплата по тарифу КС знімається одразу після опівночі 1 числа кожного місяця, і саме в цей час перестає діяти кешбек 10%, який потрібно щомісяця переактивовувати вручну. Що робити в такому випадку?
sir_vit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:17

  Amethyst написав:
  ol_zy написав:а если при расчете (с дебетки) за бенз снять нал, то орехи не насчитают вообще - ответ офпреда (после совещания) - не положено, хотя в правилах такого нет и в операции в сенсе видно, какая сумма ушла за топливо, а какая на снятие, а в выписке вообще эти суммы идут отдельными строками. При этом МСС был 5541 у обоих операций.
А это ОДНА операция или две? Там одинаковый код подтверждения в квиташках?

Шла как одна - в сенсе она идет одной, но в ней видна общая сумма и отдельной строкой -100 (видио снятие нала). Офпред в л.с. сказал в итоге, что не положено, но т.к. в правилах это не было расписано, то мне доначислят (в виде исключения), а правила поправят, чтобы описать и такое тоже. Ну и рекомендовал больше так не делать.
ol_zy
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