MASolomko написав:Faceless, я сьогодні тест пройшов, на екрані погодитися з документами вирішив вивчити один із них і надіслав його в Telegram. Повертаюсь назад до Sense і він мені запросив авторизацію і потім з'являється робочий стіл. Вирішив повторити й застосунок одразу пропонує оформити КЕП (тобто до документів я не доходжу)...
Як варіант, ти можеш вийти зі застосунку й очисти його дані, увійти заново та перевірити наявність своєї проблеми. Якщо це не допоможе, то прийдеться звертатися у підтримку й очікувати вирішення.
Вже все спробував, ще вчора. І підтримка в курсі. Я ж з певним досвідом вже. Просто часом через офпреда тут буває ефективніше. Зараз чат в Сенсі взагалі не відповідає
ol_zy написав:а если при расчете (с дебетки) за бенз снять нал, то орехи не насчитают вообще - ответ офпреда (после совещания) - не положено, хотя в правилах такого нет и в операции в сенсе видно, какая сумма ушла за топливо, а какая на снятие, а в выписке вообще эти суммы идут отдельными строками. При этом МСС был 5541 у обоих операций.
А это ОДНА операция или две? Там одинаковый код подтверждения в квиташках?
Шла как одна - в сенсе она идет одной, но в ней видна общая сумма и отдельной строкой -100 (видио снятие нала). Офпред в л.с. сказал в итоге, что не положено, но т.к. в правилах это не было расписано, то мне доначислят (в виде исключения), а правила поправят, чтобы описать и такое тоже. Ну и рекомендовал больше так не делать.
Kevin написав: До какого времени нужно пополнить карту с депозита, чтобы проводка была 31.12.2021 г.?
До 17:00, якщо мова йде про погашення мін. платежу/суми для пільгового періоду
Зараз ще додатково уточнюємо про регламент проведення платежів 31/12, якщо з'явиться додаткова інформація, то повідомимо
Удалось уточнить регламент работы 31.12.21? Когда последний рабочий день МАБа и Сенса? И до скольки? Перевод по номеру счета клиенту Альфа- это СЭП НБУ или перевод внутри банка?
Обробка платежів/операцій в МАВ/Sense SuperApp/AM
Недоступно:
обміняти валюту в Sense та Alfa-Mobile з 18:00 31.12.2021 по 06:00 01.01.2022; купити та продати акції 31.12.2021 по 03.01.2022; Оформити депозит в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank з 17:45 31.12.2021 по 06:00 01.01.2022; переказати кошти по реквізитам в інший банк з 22:45 30.12.2021 по 06:00 01.01.2022. інші операції виконуються в штатному режимі.
Переказ клієнту банку - це буде переказ всередині банку