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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10190101911019210193>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:52

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Faceless, я сьогодні тест пройшов, на екрані погодитися з документами вирішив вивчити один із них і надіслав його в Telegram. Повертаюсь назад до Sense і він мені запросив авторизацію і потім з'являється робочий стіл. Вирішив повторити й застосунок одразу пропонує оформити КЕП (тобто до документів я не доходжу)...

Як варіант, ти можеш вийти зі застосунку й очисти його дані, увійти заново та перевірити наявність своєї проблеми. Якщо це не допоможе, то прийдеться звертатися у підтримку й очікувати вирішення.


Вже все спробував, ще вчора. І підтримка в курсі. Я ж з певним досвідом вже. Просто часом через офпреда тут буває ефективніше. Зараз чат в Сенсі взагалі не відповідає
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:21

Re: Альфа-Банк

Абонплата по тарифу КС знімається одразу після опівночі 1 числа кожного місяця, і саме в цей час перестає діяти кешбек 10%, який потрібно щомісяця переактивовувати вручну. Що робити в такому випадку?
sir_vit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:17

  Amethyst написав:
  ol_zy написав:а если при расчете (с дебетки) за бенз снять нал, то орехи не насчитают вообще - ответ офпреда (после совещания) - не положено, хотя в правилах такого нет и в операции в сенсе видно, какая сумма ушла за топливо, а какая на снятие, а в выписке вообще эти суммы идут отдельными строками. При этом МСС был 5541 у обоих операций.
А это ОДНА операция или две? Там одинаковый код подтверждения в квиташках?

Шла как одна - в сенсе она идет одной, но в ней видна общая сумма и отдельной строкой -100 (видио снятие нала). Офпред в л.с. сказал в итоге, что не положено, но т.к. в правилах это не было расписано, то мне доначислят (в виде исключения), а правила поправят, чтобы описать и такое тоже. Ну и рекомендовал больше так не делать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:59

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
До какого времени нужно пополнить карту с депозита, чтобы проводка была 31.12.2021 г.?

До 17:00, якщо мова йде про погашення мін. платежу/суми для пільгового періоду

Зараз ще додатково уточнюємо про регламент проведення платежів 31/12, якщо з'явиться додаткова інформація, то повідомимо
Удалось уточнить регламент работы 31.12.21? Когда последний рабочий день МАБа и Сенса? И до скольки?
Перевод по номеру счета клиенту Альфа- это СЭП НБУ или перевод внутри банка?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:36

Re: Альфа-Банк

Вчера погашал кредитку сепом.
Деньги зашли. Дата отобразилась 28.12.
Сегодня утроом глянул выписку,
дата операции сменилась на 29.12 ?!

Кто еще так попал?
Проверяйте.
Там сбои зачисления сепа были.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:13

  lel написав:
Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
До какого времени нужно пополнить карту с депозита, чтобы проводка была 31.12.2021 г.?

До 17:00, якщо мова йде про погашення мін. платежу/суми для пільгового періоду

Зараз ще додатково уточнюємо про регламент проведення платежів 31/12, якщо з'явиться додаткова інформація, то повідомимо
Удалось уточнить регламент работы 31.12.21? Когда последний рабочий день МАБа и Сенса? И до скольки?
Перевод по номеру счета клиенту Альфа- это СЭП НБУ или перевод внутри банка?

Обробка платежів/операцій в МАВ/Sense SuperApp/AM

Недоступно:

обміняти валюту в Sense та Alfa-Mobile з 18:00 31.12.2021 по 06:00 01.01.2022;
купити та продати акції 31.12.2021 по 03.01.2022;
Оформити депозит в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank з 17:45 31.12.2021 по 06:00 01.01.2022;
переказати кошти по реквізитам в інший банк з 22:45 30.12.2021 по 06:00 01.01.2022.
інші операції виконуються в штатному режимі.

Переказ клієнту банку - це буде переказ всередині банку
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:54

Re: Альфа-Банк

Купив акцій. Ніби працює
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:59

Faceless
Колитесь, что взяли? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:08

  Faceless написав:
joik написав:Интересно, а кто какими акциями планирует затариваться?
Я вот на Pfizer заглядываюсь....
Смотрел Файзер, имхо он перегрет по макди, и вообще, в случае какого-то скандала с вакцинами акции сразу отреагируют.

Там важко знайти акції не перегрітих компаній. Все на топах.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:10

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Faceless
Колитесь, что взяли? :D
Американскую жд. Я так себе аналитик, но выглядит как по мне неплохо
Faceless
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