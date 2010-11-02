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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11
Faceless написав:
Купив акцій. Ніби працює
Алгоритм в студію.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11
Alfa_Bank написав: Faceless написав:
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:16
sir_vit написав:
Абонплата по тарифу КС знімається одразу після опівночі 1 числа кожного місяця, і саме в цей час перестає діяти кешбек 10%, який потрібно щомісяця переактивовувати вручну. Що робити в такому випадку?
Не пополняйте заранее, чтобы нечему было сниматься. Пополните после того, как подключите кешбек, утром 1-го числа. А как у вас получается все время по первым числам? Если предоплаченный тариф, то должно быть 28 дней, если контракт, то плата снимается ежедневно.
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