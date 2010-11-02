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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10190101911019210193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11

  Faceless написав:Купив акцій. Ніби працює

Алгоритм в студію.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так

Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:16

  sir_vit написав:Абонплата по тарифу КС знімається одразу після опівночі 1 числа кожного місяця, і саме в цей час перестає діяти кешбек 10%, який потрібно щомісяця переактивовувати вручну. Що робити в такому випадку?

Не пополняйте заранее, чтобы нечему было сниматься. Пополните после того, как подключите кешбек, утром 1-го числа. А как у вас получается все время по первым числам? Если предоплаченный тариф, то должно быть 28 дней, если контракт, то плата снимается ежедневно.
Oktawa
 
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