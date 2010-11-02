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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11
Faceless написав:
Купив акцій. Ніби працює
Алгоритм в студію.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11
Alfa_Bank написав: Faceless написав:
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:16
sir_vit написав:
Абонплата по тарифу КС знімається одразу після опівночі 1 числа кожного місяця, і саме в цей час перестає діяти кешбек 10%, який потрібно щомісяця переактивовувати вручну. Що робити в такому випадку?
Не пополняйте заранее, чтобы нечему было сниматься. Пополните после того, как подключите кешбек, утром 1-го числа. А как у вас получается все время по первым числам? Если предоплаченный тариф, то должно быть 28 дней, если контракт, то плата снимается ежедневно.
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Oktawa
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:42
Oktawa написав: sir_vit написав:
Абонплата по тарифу КС знімається одразу після опівночі 1 числа кожного місяця, і саме в цей час перестає діяти кешбек 10%, який потрібно щомісяця переактивовувати вручну. Що робити в такому випадку?
Не пополняйте заранее, чтобы нечему было сниматься. Пополните после того, как подключите кешбек, утром 1-го числа. А как у вас получается все время по первым числам? Если предоплаченный тариф, то должно быть 28 дней, если контракт, то плата снимается ежедневно.
У него, наверное, Домашний интернет все разом, там снимается 1, так что, действительно, может не пополнять, потом утром включить пымпочку и тогда уже пополнить, у меня контракт дом.интернет, то снимается плата ежедневно, то видно по 1 дню влитаю, та ничего, не страшно))
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melkh
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:57
melkh у меня домашний интернет-все разом тоже по 1 дню.
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Ромасик
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:04
Ромасик написав:melkh
у меня домашний интернет-все разом тоже по 1 дню.
Странно, а у меня всегда первого числа и всю сумму за месяц. Более того, в этом месяце в середине переактивировали: сняло оплату за остаток месяца и следующая оплата написана, что будет 1го числа. У меня тариф предоплаты, есессно.
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moveton
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:13
Faceless написав: Alfa_Bank написав: Faceless написав:
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?
МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:18
Alfa_Bank написав: Faceless написав:
Alfa_Bank написав:[quote="5364248:Faceless"]
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так
Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?
МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде[/quote]Вай, як добре
UPD. З кредитки не дає оплатити.
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:34
Faceless написав:
UPD. З кредитки не дає оплатити.
ну еще бы
меньше терзаний, и прогерам
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cohan
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:42
cohan написав: Faceless написав:
UPD. З кредитки не дає оплатити.
ну еще бы
меньше терзаний, и прогерам
Ну, я бы проверил, если там ещё и бесплатная рассрочка бы прокатила
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Faceless
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Сер 29 гру, 2021 17:25
klug
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