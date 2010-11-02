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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10191101921019310194>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11

  Faceless написав:Купив акцій. Ніби працює

Алгоритм в студію.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так

Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:16

  sir_vit написав:Абонплата по тарифу КС знімається одразу після опівночі 1 числа кожного місяця, і саме в цей час перестає діяти кешбек 10%, який потрібно щомісяця переактивовувати вручну. Що робити в такому випадку?

Не пополняйте заранее, чтобы нечему было сниматься. Пополните после того, как подключите кешбек, утром 1-го числа. А как у вас получается все время по первым числам? Если предоплаченный тариф, то должно быть 28 дней, если контракт, то плата снимается ежедневно.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:42

  Oktawa написав:
  sir_vit написав:Абонплата по тарифу КС знімається одразу після опівночі 1 числа кожного місяця, і саме в цей час перестає діяти кешбек 10%, який потрібно щомісяця переактивовувати вручну. Що робити в такому випадку?

Не пополняйте заранее, чтобы нечему было сниматься. Пополните после того, как подключите кешбек, утром 1-го числа. А как у вас получается все время по первым числам? Если предоплаченный тариф, то должно быть 28 дней, если контракт, то плата снимается ежедневно.

У него, наверное, Домашний интернет все разом, там снимается 1, так что, действительно, может не пополнять, потом утром включить пымпочку и тогда уже пополнить, у меня контракт дом.интернет, то снимается плата ежедневно, то видно по 1 дню влитаю, та ничего, не страшно))
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:57

melkh у меня домашний интернет-все разом тоже по 1 дню.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:04

  Ромасик написав:melkh у меня домашний интернет-все разом тоже по 1 дню.

Странно, а у меня всегда первого числа и всю сумму за месяц. Более того, в этом месяце в середине переактивировали: сняло оплату за остаток месяца и следующая оплата написана, что будет 1го числа. У меня тариф предоплаты, есессно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:13

  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так

Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?

МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:18

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:[quote="5364248:Faceless"]
Як зазвичай - "щось пішло не так", а тепер навіть не пропонує підписати, одразу щось пішло не так

Спробуйте завтра повторно провести операцію. Якщо не вийде, то напишіть нам ваші дані в особисті повідомлення та додайте, будь-ласка, скріни помилки, будемо розбиратись
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?

МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде[/quote]Вай, як добре
UPD. З кредитки не дає оплатити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:34

  Faceless написав:UPD. З кредитки не дає оплатити.

ну еще бы :mrgreen:
меньше терзаний, и прогерам
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:42

Re: Альфа-Банк

cohan написав:
  Faceless написав:UPD. З кредитки не дає оплатити.

ну еще бы :mrgreen:
меньше терзаний, и прогерам
Ну, я бы проверил, если там ещё и бесплатная рассрочка бы прокатила :mrgreen:
Faceless
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