Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде
Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 18:52
Re: Альфа-Банк
Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів
Додано: Сер 29 гру, 2021 19:05
Если делать вывод с баланса мобильного на портале Смартгроші, то попадёт под кешбек от Сенс? Я имею ввиду погашение кредита в Форвард.
Додано: Сер 29 гру, 2021 19:58
Re: Альфа-Банк
Друзі, порадьте. Якою краще кредиткою сплачувати на Аліекспрес? Ред чи Хамелеон, де в підсумку буде більший пільговий період та менший мінімальний платіж?
Додано: Сер 29 гру, 2021 20:00
Виплата дивідендів зараховується на валютний рахунок клієнта. Якщо валютного рахунку у клієнта немає — перед виплатою дивідендів, отримає сповіщення з пропозицією відкрити безкоштовний валютний рахунок.
|