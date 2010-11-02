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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10191101921019310194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:52

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде


Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:05

Если делать вывод с баланса мобильного на портале Смартгроші, то попадёт под кешбек от Сенс? Я имею ввиду погашение кредита в Форвард.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:58

Re: Альфа-Банк

Друзі, порадьте. Якою краще кредиткою сплачувати на Аліекспрес? Ред чи Хамелеон, де в підсумку буде більший пільговий період та менший мінімальний платіж?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:00

  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде


Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів


Виплата дивідендів зараховується на валютний рахунок клієнта. Якщо валютного рахунку у клієнта немає — перед виплатою дивідендів, отримає сповіщення з пропозицією відкрити безкоштовний валютний рахунок.
Alfa_Bank
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