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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 18:52
Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде
Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:05
Если делать вывод с баланса мобильного на портале Смартгроші, то попадёт под кешбек от Сенс? Я имею ввиду погашение кредита в Форвард.
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anikola13
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:58
Друзі, порадьте. Якою краще кредиткою сплачувати на Аліекспрес? Ред чи Хамелеон, де в підсумку буде більший пільговий період та менший мінімальний платіж?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:00
Faceless написав:
Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде
Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів
Виплата дивідендів зараховується на валютний рахунок клієнта. Якщо валютного рахунку у клієнта немає — перед виплатою дивідендів, отримає сповіщення з пропозицією відкрити безкоштовний валютний рахунок.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:31
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Alfa_Bank написав: Faceless написав:
А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?
МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде
Вай, як добре UPD. З кредитки не дає оплатити.
А ви за рахунок власних коштів купуєте? Бо за кредитні не можна.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:39
Alfa_Bank написав: Faceless написав:
Вай, як добре UPD. З кредитки не дає оплатити.
А ви за рахунок власних коштів купуєте? Бо за кредитні не можна.
Ну, я просто хотів спробувати.
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:50
moveton написав: Ромасик написав:melkh
у меня домашний интернет-все разом тоже по 1 дню.
Странно, а у меня всегда первого числа и всю сумму за месяц. Более того, в этом месяце в середине переактивировали: сняло оплату за остаток месяца и следующая оплата написана, что будет 1го числа. У меня тариф предоплаты, есессно.
у меня контракт
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Ромасик
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:53
_PORT_UA написав:
Друзі, порадьте. Якою краще кредиткою сплачувати на Аліекспрес? Ред чи Хамелеон, де в підсумку буде більший пільговий період та менший мінімальний платіж?
не забудьте ще про бонусні програми а-ля letyshop
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greenozon
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:54
Alfa_Bank написав: Faceless написав:
Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде
Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів
Виплата дивідендів зараховується на валютний рахунок клієнта. Якщо валютного рахунку у клієнта немає — перед виплатою дивідендів, отримає сповіщення з пропозицією відкрити безкоштовний валютний рахунок.
а ще можна уточнення про оподаткування дивідендів, як щодо уникнення подвійного і різна податкова база в різних країнах...?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:22
greenozon написав:
а ще можна уточнення про оподаткування дивідендів, як щодо уникнення подвійного і різна податкова база в різних країнах...?
можна - пока никак и все в зачаточном состоянии
обезъяны эколюционируют лет через 5 в столицах: через 2 будет обязательная декларация и потом научатся попадать в клавиши и сценарии
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cohan
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