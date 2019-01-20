RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10191101921019310194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:52

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде


Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30807
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:05

Если делать вывод с баланса мобильного на портале Смартгроші, то попадёт под кешбек от Сенс? Я имею ввиду погашение кредита в Форвард.
anikola13
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 08.02.13
Подякував: 145 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:58

Re: Альфа-Банк

Друзі, порадьте. Якою краще кредиткою сплачувати на Аліекспрес? Ред чи Хамелеон, де в підсумку буде більший пільговий період та менший мінімальний платіж?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 853
З нами з: 09.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:00

  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде


Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів


Виплата дивідендів зараховується на валютний рахунок клієнта. Якщо валютного рахунку у клієнта немає — перед виплатою дивідендів, отримає сповіщення з пропозицією відкрити безкоштовний валютний рахунок.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11266
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:31

[/quote]
Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:А підкажіть, як саме проходить оплата за акцію, з яким мсс? Якщо з кредитки купувати, пройде як покупка, чи як зняття коштів?

МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде

Вай, як добре UPD. З кредитки не дає оплатити.


А ви за рахунок власних коштів купуєте? Бо за кредитні не можна.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11266
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:39

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:Вай, як добре UPD. З кредитки не дає оплатити.


А ви за рахунок власних коштів купуєте? Бо за кредитні не можна.


Ну, я просто хотів спробувати.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30807
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:50

  moveton написав:
  Ромасик написав:melkh у меня домашний интернет-все разом тоже по 1 дню.

Странно, а у меня всегда первого числа и всю сумму за месяц. Более того, в этом месяце в середине переактивировали: сняло оплату за остаток месяца и следующая оплата написана, что будет 1го числа. У меня тариф предоплаты, есессно.

у меня контракт
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 30.03.15
Подякував: 936 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:53

  _PORT_UA написав:Друзі, порадьте. Якою краще кредиткою сплачувати на Аліекспрес? Ред чи Хамелеон, де в підсумку буде більший пільговий період та менший мінімальний платіж?

не забудьте ще про бонусні програми а-ля letyshop :)
greenozon
 
Повідомлень: 12308
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:54

  Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде


Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів


Виплата дивідендів зараховується на валютний рахунок клієнта. Якщо валютного рахунку у клієнта немає — перед виплатою дивідендів, отримає сповіщення з пропозицією відкрити безкоштовний валютний рахунок.


а ще можна уточнення про оподаткування дивідендів, як щодо уникнення подвійного і різна податкова база в різних країнах...?
greenozon
 
Повідомлень: 12308
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:22

  greenozon написав:а ще можна уточнення про оподаткування дивідендів, як щодо уникнення подвійного і різна податкова база в різних країнах...?


можна - пока никак и все в зачаточном состоянии
обезъяны эколюционируют лет через 5 в столицах: через 2 будет обязательная декларация и потом научатся попадать в клавиши и сценарии
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10191101921019310194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, Vadim1212, VetalUA, vollena71 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 80, 81, 82
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
817 605461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 22:31
M-Audio
ОТП БАНК 1 ... 699, 700, 701
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7003 1696467
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 22:20
cohan
А-Банк 1 ... 1969, 1970, 1971
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19706 3260545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 20:34
Julio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18577)
29.12.2021 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.