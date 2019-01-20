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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10192101931019410195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 23:10

Подскажите, когда заработает обмен валют, после обновления приложения два дня не могу совершить обмен, в чате говорят что работают над проблемой но ничем помочь не могут. Загнал гривну на счета и ничего с ней сделать третий день не могу.
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 23:24

  Vadim1212 написав:Подскажите, когда заработает обмен валют, после обновления приложения два дня не могу совершить обмен, в чате говорят что работают над проблемой но ничем помочь не могут. Загнал гривну на счета и ничего с ней сделать третий день не могу.

Перекиньте СЭПом на Тасю или Симу. Там и курс лучше :mrgreen:
Ну или на Райф, потеря 1 коп
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 23:44

Re: Альфа-Банк

тут такой вопрос появился
если перевыпустить карту, то новой можно будет пользоваться как виртуалкой?

+как часто можно ее перевыпускать бесплатно?
Starter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 23:45

Да так и приходится делать , покупаю в аккорде и раде. Такое впечатление что приложение разрабатывают и внедряют стажеры. Как обновилось так ничего и не работает.а отделу неторгов всеравно на недополученную прибыль.
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:03

Re: Альфа-Банк

А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:15

  motosmile написав:А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...

Що купляємо якщо не секрет?
Ukrainian
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