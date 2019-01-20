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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:10
Подскажите, когда заработает обмен валют, после обновления приложения два дня не могу совершить обмен, в чате говорят что работают над проблемой но ничем помочь не могут. Загнал гривну на счета и ничего с ней сделать третий день не могу.
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:24
Перекиньте СЭПом на Тасю или Симу. Там и курс лучше
Ну или на Райф, потеря 1 коп
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:44
Re: Альфа-Банк
тут такой вопрос появился
если перевыпустить карту, то новой можно будет пользоваться как виртуалкой?
+как часто можно ее перевыпускать бесплатно?
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:45
Да так и приходится делать , покупаю в аккорде и раде. Такое впечатление что приложение разрабатывают и внедряют стажеры. Как обновилось так ничего и не работает.а отделу неторгов всеравно на недополученную прибыль.
Додано: Чет 30 гру, 2021 01:03
Re: Альфа-Банк
А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
Додано: Чет 30 гру, 2021 01:15
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