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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:10
Подскажите, когда заработает обмен валют, после обновления приложения два дня не могу совершить обмен, в чате говорят что работают над проблемой но ничем помочь не могут. Загнал гривну на счета и ничего с ней сделать третий день не могу.
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Vadim1212
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Додано: Сер 29 гру, 2021 23:24
Vadim1212 написав:
Подскажите, когда заработает обмен валют, после обновления приложения два дня не могу совершить обмен, в чате говорят что работают над проблемой но ничем помочь не могут. Загнал гривну на счета и ничего с ней сделать третий день не могу.
Перекиньте СЭПом на Тасю или Симу. Там и курс лучше
Ну или на Райф, потеря 1 коп
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Amethyst
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Додано: Сер 29 гру, 2021 23:44
тут такой вопрос появился
если перевыпустить карту, то новой можно будет пользоваться как виртуалкой?
+как часто можно ее перевыпускать бесплатно?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 23:45
Да так и приходится делать , покупаю в аккорде и раде. Такое впечатление что приложение разрабатывают и внедряют стажеры. Как обновилось так ничего и не работает.а отделу неторгов всеравно на недополученную прибыль.
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Vadim1212
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Додано: Чет 30 гру, 2021 01:03
А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
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motosmile
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Додано: Чет 30 гру, 2021 01:15
motosmile написав:
А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
Що купляємо якщо не секрет?
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Ukrainian
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Додано: Чет 30 гру, 2021 08:48
Ukrainian написав:
Що купляємо якщо не секрет?
амазоны пачками
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Starter
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:13
Starter написав:
тут такой вопрос появился
если перевыпустить карту, то новой можно будет пользоваться как виртуалкой?
+как часто можно ее перевыпускать бесплатно?
Якщо перевипускати в Sense, то зможете одразу користуватися віртуальною
Обмеження на перевипуск є. Умовно якщо перевипускати картку по 5 разів на день, то виникнуть певні питання
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:14
motosmile написав:
А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
Поки в пілотному режимі працює дана функція і всі тех. проблеми про які сигналізуєте передаються розробникам для подальшого виправлення. Дуже вдячні вам за це
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:19
Alfa_Bank, на нескольких родственных учётках, в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит.
Проверьте у себя
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Вкладчик1234
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