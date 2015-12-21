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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10193101941019510196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:29

  Ukrainian написав:
  motosmile написав:А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...

Що купляємо якщо не секрет?

Думал merck попробовать для начала)
motosmile
 
Повідомлень: 519
З нами з: 14.02.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 10193101941019510196
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