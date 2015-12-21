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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:29
Ukrainian написав: motosmile написав:
А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
Що купляємо якщо не секрет?
Думал merck попробовать для начала)
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motosmile
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