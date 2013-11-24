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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10194101951019610197>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:29

  Ukrainian написав:
  motosmile написав:А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...

Що купляємо якщо не секрет?

Думал merck попробовать для начала)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:42

Re: Альфа-Банк

...акции, акции....а про наЛОХ 20 процентов с прибыли не забывайте !
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:01

  motosmile написав:
  Ukrainian написав:
  motosmile написав:А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...

Що купляємо якщо не секрет?

Думал merck попробовать для начала)


Протестировал Инвестиции в Сенсе, прикупил 1шт Pfizer, ответил на вопросы, признали неквалифицированым инвестором, но договор подписали КЕП. Все документы по депозитарному учереждению тоже подписаны КЕП, который сгенерировался там же в приложении. Документы прислали на почту и можно проверить в Дии. После двенадцати на почту прислали Виписку со счета в ценных бумагах уже с отображенной 1 шт. Выглядит круто, и если нет технических неполадок и задержек, то сам функционал прост и понятен для неквалифицированого инвестора. Простой и удобный механизм покупки акций американских компаний есть; теперь надо ответить на вопрос зачем все это? и создать инвестиционную долгосрочную стратегию.
joik
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:13

Re: Альфа-Банк

  joik написав:теперь надо ответить на вопрос зачем все это? и создать инвестиционную долгосрочную стратегию.

На биржах до сих пор ходят легенды о том, как чистка обуви уберегла Кеннеди и Моргана от краха.
Когда Кеннеди понял, что акции появились даже у уличных мальчишек, он понял — грядет нечто ужасное.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:13

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, на нескольких родственных учётках, в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит.
Проверьте у себя


Це коли в MyAlfaBank обираєте картку для поповнення за номером телефону?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:17

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, на нескольких родственных учётках, в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит.
Проверьте у себя


Це коли в MyAlfaBank обираєте картку для поповнення за номером телефону?

Сенс-тап по карте-тап по картинке карты-меню настроек карты

Зображення
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:12

  Вкладчик1234 написав:Сенс-тап по карте-тап по картинке карты-меню настроек карты

Зображення


Взяв на уточнення, повернусь коли отримаю відповідь
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:14

Re: Альфа-Банк

Я правильно зрозумів, що якщо пакетну White відкрив в середині цього місяця, то умови для безкоштовного обслуговування цього місяця можна не виконувати, хоча в сенсі лічильник є?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:25

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, на нескольких родственных учётках, в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит.
Проверьте у себя


Це коли в MyAlfaBank обираєте картку для поповнення за номером телефону?


Да, и как это можно скрыть? А то получается все, у кого есть мой телефон, видят, что я клиент Альфабанка?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:31

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:
Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде


Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів


Виплата дивідендів зараховується на валютний рахунок клієнта. Якщо валютного рахунку у клієнта немає — перед виплатою дивідендів, отримає сповіщення з пропозицією відкрити безкоштовний валютний рахунок.
І ще питання. Оподаткування дивідендів. Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?
Faceless
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