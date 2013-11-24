motosmile написав:А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
motosmile написав:А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
Що купляємо якщо не секрет?
Думал merck попробовать для начала)
Протестировал Инвестиции в Сенсе, прикупил 1шт Pfizer, ответил на вопросы, признали неквалифицированым инвестором, но договор подписали КЕП. Все документы по депозитарному учереждению тоже подписаны КЕП, который сгенерировался там же в приложении. Документы прислали на почту и можно проверить в Дии. После двенадцати на почту прислали Виписку со счета в ценных бумагах уже с отображенной 1 шт. Выглядит круто, и если нет технических неполадок и задержек, то сам функционал прост и понятен для неквалифицированого инвестора. Простой и удобный механизм покупки акций американских компаний есть; теперь надо ответить на вопрос зачем все это? и создать инвестиционную долгосрочную стратегию.
Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, на нескольких родственных учётках, в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит. Проверьте у себя
Це коли в MyAlfaBank обираєте картку для поповнення за номером телефону?
Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, на нескольких родственных учётках, в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит. Проверьте у себя
Це коли в MyAlfaBank обираєте картку для поповнення за номером телефону?
Сенс-тап по карте-тап по картинке карты-меню настроек карты
Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, на нескольких родственных учётках, в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит. Проверьте у себя
Це коли в MyAlfaBank обираєте картку для поповнення за номером телефону?
Да, и как это можно скрыть? А то получается все, у кого есть мой телефон, видят, что я клиент Альфабанка?
Alfa_Bank написав:МСС 6012. Операція пройде як безготівкова і комісії не буде
Ще є питання. Будь ласка, роз'ясніть процес виплати дивідендів
Виплата дивідендів зараховується на валютний рахунок клієнта. Якщо валютного рахунку у клієнта немає — перед виплатою дивідендів, отримає сповіщення з пропозицією відкрити безкоштовний валютний рахунок.
І ще питання. Оподаткування дивідендів. Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?