Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:16
Ой+ написав: cohan написав: Julio написав:
Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС.
Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто.
Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.
кодинг натолкнулся на регламент, в обычную пятницу сработало бы
Вчора був четвер. Я відкрив після 16-ої, хоча перед тим щось туго заводились гроші на картку і заледве натяг бажану суму. А сьогодні вже показує навіть нарахований %.
Всіх з НР!
вот такое
По окончании процесса мне было показано сообщение, что депозит будет открыт 31-м декабря
говорит о внекассовом времени, так что - все по правилам, ну а Вы успели, все верно
cohan
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Додано: Суб 01 січ, 2022 00:22
П о здр а вл яю вс е х с Н о в ы м Г о д о м Т в о рч е ск и м И ГРА ц ио зн ы м !!! Ж е л аю мн о г о р а зн ы х пр ия тн ы х S е ns а ц и й !!!
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Додано: Суб 01 січ, 2022 00:45
Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.
Рассрочки тоже пока до конца января.
WachtAmRhein
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Додано: Суб 01 січ, 2022 00:53
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Додано: Суб 01 січ, 2022 01:43
WachtAmRhein написав:
Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.
Рассрочки тоже пока до конца января.
Чудово....
lov2108
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Додано: Суб 01 січ, 2022 07:33
WachtAmRhein написав:
Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.
Рассрочки тоже пока до конца января.
Зато зразу на рік.
Величини кешбеку залишилися практично на рівні минулого місяця, а це вже добре.
Ой+
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Додано: Суб 01 січ, 2022 07:52
Аlександр написав: П о здр а вл яю вс е х с Н о в ы м Г о д о м Т в о рч е ск и м И ГРА ц ио зн ы м !!! Ж е л аю мн о г о р а зн ы х пр ия тн ы х S е ns а ц и й !!!
Striker
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Додано: Суб 01 січ, 2022 14:09
если по хамелеону задолженность за пополнение пакета вайт будут давать 250 орехов?
wtf
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Додано: Суб 01 січ, 2022 14:19
wtf написав:
если по хамелеону задолженность за пополнение пакета вайт будут давать 250 орехов?
Будут.
Striker
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